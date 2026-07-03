‘Vasco’ Aguirre se molesta por cambio de hora del México vs. Inglaterra: ‘Me rompe la madre’

'El Vasco' comentó que, aunque no está de acuerdo con la decisión, acatarán las disposiciones de la FIFA. (Foto: Cuartoscuro)

Mientras los aficionados del Tri celebran con memes el cambio de horario del partido entre México e Inglaterra, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, no recibió con agrado la modificación para el encuentro del domingo.

Originalmente, el partido estaba programado para las 6:00 de la tarde del 5 de julio; sin embargo, ante el pronóstico de una posible tormenta eléctrica, se tomó la decisión de adelantar el encuentro en el Estadio Ciudad de México al mediodía.

La determinación de la FIFA no fue bien recibida por ‘El Vasco’ Aguirre, quien aseguró en una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga que la modificación obligará a cambiar la estrategia que tenía planeada.

Javier Aguirre compartió sus primeras declaraciones tras el cambio de horario del México vs. Inglaterra. (Foto: EFE)

“(La noticia cayó) como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo (...) No me gustó. Me rompe un poquito la madre. FIFA manda y a tragar ajo y agua”, comentó.

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