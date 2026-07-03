Habrá aforo limitado en el Ángel por partido México vs. Inglaterra: Así será el operativo en Reforma

Las medidas anunciadas por el Gobierno de la CDMX se dan después de que cuatro personas murieron en los festejos del triunfo de México ante Ecuador.

El Gobierno de la CDMX adelantó que habrá cupo limitado para ver el partido México contra Inglaterra, que cambió de horario, esto tras la muerte de cuatro aficionados durante los festejos por el triunfo ante Ecuador.

“Habrá controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración. Se diseñó un perímetro de seguridad”, explicó Clara Brugada este viernes 3 de julio.

La jefa de Gobierno remarcó que una vez se alcance el aforo permitido en el Ángel de la Independencia, los aficionados serán desviados a otros puntos de Paseo de la Reforma para “descentralizar la fiesta” por la Selección Mexicana el próximo domingo 5 de julio.

“Las personas podrán trasladarse a las siguientes glorietas y a otras zonas para continuar con los festejos”, comentó. Por ello, habrá 62 pantallas (seis más con respecto al martes 30 de junio) que estarán distribuidas desde la Estela de Luz hasta Avenida Hidalgo.

“De acuerdo con nuestra experiencia, los aforos suelen llenarse incluso antes del partido. Al inicio del encuentro, el espacio del Ángel ya estará cerrado", subrayó.

¿Cuántas personas podrán ver el partido México contra Inglaterra en el Ángel de la Independencia?

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la CDMX, adelantó que solo 25 mil personas podrán seguir el encuentro de octavos de final en las pantallas ubicadas en esa zona.

El funcionario remarcó que habrá filtros de revisión para evitar la introducción de bebidas alcohólicas en el perímetro alrededor del Ángel de la Independencia.

Pablo Vázquez añadió que los repartidores de Uber, DiDi u otras plataformas solo podrán trabajar fuera del perímetro de seguridad alrededor de Paseo de la Reforma.

El secretario de Seguridad avisó a las personas que tienen planeado ir a Paseo de la Reforma para ver el partido México contra Inglaterra que habrá cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús “para evitar el arribo masivo de personas”.

La administración de Clara Brugada también convertirá calles de la CDMX en paseos peatonales para ayudar al movimiento en los aficionados, por lo que se cerrará Avenida Insurgentes desde la Glorieta hasta Paseo de la Reforma.

Ley Seca por partido México contra Inglaterra: ¿Cuándo inicia?

Se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas para llevar desde el primer minuto del domingo 5 de julio hasta las 7 de la mañana del lunes 6 de julio, adelantó César Cravioto, secretario de Gobierno.

Como ocurrió para los partidos contra Chequia y Ecuador, la Ley Seca se aplicará en el Perímetro A del Centro Histórico (esto incluye al FIFA Fan Fest en el Zócalo) y en las siguientes colonias de la alcaldía Cuauhtémoc:

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

César Cravioto adelantó que en esta ocasión, la Ley Seca se extenderá hasta las colonias Roma Norte y Condesa. “¿Por qué? Porque pasando Avenida Chapultepec estaban vendiendo alcohol del otro lado en estas colonias colindantes", añadió.