México vs. Inglaterra: Fecha, horario, canal, posibles alineaciones y más

México e Inglaterra chocan en los octavos de final del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP).

La Selección de México tiene una cita con la historia el próximo domingo. El equipo de Javier Aguirre recibe a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 en la búsqueda de acceder, por primera vez, a un sexto partido.

México venció a Ecuador y presume marca perfecta en el torneo, los ingleses avanzaron tras remontar ante República Democrática del Congo con un doblete del delantero Harry Kane.

México vs. Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final del Mundial 2026?

El partido México vs. Inglaterra se juega el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México):

Partido: México vs. Inglaterra

México vs. Inglaterra Instancia: Octavos de final del Mundial 2026

Octavos de final del Mundial 2026 Fecha: Domingo 5 de julio

Domingo 5 de julio Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Ciudad de México

Estadio Ciudad de México Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5

Además, podrás seguir toda la emoción del juego mediante la cobertura minuto a minuto de El Financiero Deportes.

México llega como local después de conseguir cuatro victorias, con ocho goles anotados y ninguno recibido, mientras que Inglaterra visita la capital con tres triunfos y un empate, además de ocho tantos a favor y tres en contra.

¿Cómo llega México a los octavos de final del Mundial 2026?

La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final tras derrotar 2-0 a Ecuador, resultado con el que consiguió su cuarto triunfo consecutivo y mantuvo su portería imbatida en el torneo.

Los goles fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que el conjunto dirigido por Javier Aguirre volvió a destacar por su solidez defensiva.

Tras la clasificación, Aguirre destacó el rendimiento de su equipo, aunque dejó claro que el objetivo es seguir avanzando.

“Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente”, expresó.

Sobre el próximo rival, el entrenador mexicano reconoció el nivel del conjunto inglés. “De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier”.

El entrenador mexicano también señaló que el primer tiempo frente a Ecuador fue el reflejo del futbol que pretende desarrollar con la selección. “El primer tiempo se parece mucho a lo que queremos. Enfrentamos a un gran equipo como Ecuador”.

Julián Quiñones afirmó que el plantel mexicano ha demostrado que puede competir al máximo nivel. “Aunque algunos de nosotros no jugamos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al tope y tengamos la calidad necesaria para jugar en nuestra selección”.

Quiñones es el goleador de México con 3 goles en 4 partidos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Así llega Inglaterra al partido de octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra obtuvo su clasificación después de vencer 2-1 a República Democrática del Congo en un partido que resolvió en la recta final gracias a un doblete de Harry Kane, quien llegó a cinco goles en el torneo.

El capitán inglés destacó la importancia del triunfo antes de pensar en el siguiente desafío. “Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos”.

Sobre el encuentro frente a México añadió: “Contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera”.

El seleccionador Thomas Tuchel reconoció que jugar en la capital mexicana será un factor importante. “La altitud es una gran desventaja porque es imposible adaptarse en cuatro días, pero encontraremos respuestas”.

Inglaterra regresó a su concentración en Kansas City tras vencer a Congo y tiene previsto viajar a Ciudad de México hasta el viernes para reducir el tiempo de exposición a los 2,240 metros de altitud.

Tuchel calificó el duelo como uno de los más atractivos del torneo. “Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca”.

Harry Kane es uno de los referentes de Inglaterra, que vuelve a escena en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

México vs. Inglaterra: posibles alineaciones del partido de octavos de final

De acuerdo con FIFA, estas son las alineaciones probables para el encuentro:

México

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Julián Quiñones

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Inglaterra

Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

Marc Guehi

Nico O’Reilly

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Noni Madueke

Marcus Rashford

Harry Kane

Aunque ambas selecciones acumulan más de tres décadas de historia en la Copa del Mundo, solo se han enfrentado una vez dentro del torneo.

El único antecedente ocurrió el 16 de julio de 1966, en Wembley, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Los locales se impusieron 2-0 con anotaciones de Bobby Charlton y Roger Hunt, antes de conquistar el único título mundial de su historia.

Fuera de la Copa del Mundo, ambos países han disputado ocho partidos amistosos entre 1959 y 2010. Destaca además que México nunca perdió frente a Inglaterra como local (3 partidos) en esos encuentros, mientras que los ingleses ganaron todos los disputados en territorio británico (6, contando el del Mundial).

Con información de AP y EFE.