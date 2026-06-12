Raúl Jiménez revela la historia detrás del gol vs. Sudáfrica: ‘Mi papá sería el más feliz de la vida’

Raúl Jiménez anotó su primer en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras anotar su primer gol en una Copa del Mundo, el delantero Raúl Jiménez expresó la emoción que sintió al marcar en la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, un tanto que dedicó a su padre.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de la Selección Mexicana, Jiménez contó que la jugada que concluyó con el segundo gol contra Sudáfrica era un acuerdo entre él y ‘El Piojo’ Alvarado.

“Muy contento por haber podido anotar este gol, una jugada en la que de hecho antes del partido le dije al ‘Piojo’: ‘Ponme una a segundo poste como contra Costa Rica y ahora sí la voy a meter’, y mira, se nos hizo. La puso ahí en el mismo lugar y la pude meter, muy feliz por haber marcado”.

Jiménez también compartió el significado personal del gol, al recordar a su padre y dedicarle la anotación en uno de los momentos más importantes de su carrera.

“También era algo que estaba buscando, más que por meter mi primer gol en el Mundial, para podérselo dedicar a mi papá. Yo creo que sería el más feliz de haber estado aquí en el estadio, pero sé que desde allá arriba me está apoyando y alentando, y este gol es para él y toda mi familia”, comentó.

La emotiva celebración de Raúl Jiménez, ‘El Lobo Mexicano’, se convirtió en una de las imágenes más impactantes del partido inaugural del Mundial 2026. Entre lágrimas y con la mirada al cielo, el delantero dedicó su gol a su padre, en un gesto que conmovió a los aficionados.

¿Cuándo falleció el padre de Raúl Jiménez?

El padre del delantero mexicano, Raúl Jiménez Vega, falleció el 11 de marzo de 2026, a los 62 años, tras enfrentar complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas que lo aquejó durante aproximadamente un año.

Su muerte ocurrió apenas tres meses antes del arranque del Mundial, lo que representó un golpe personal para el atacante del tricolor en la antesala del torneo más importante de su carrera.

Más allá del ámbito familiar, su figura resultó determinante en la trayectoria del futbolista. Desde sus primeros pasos en Tepeji del Río hasta su formación en fuerzas básicas y su salto al profesionalismo con el América, fue un acompañante constante y uno de los principales impulsores de su desarrollo.

Incluso, tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020 durante un partido de la Premier League, su padre se convirtió en un apoyo clave durante su recuperación, al acompañarlo en el proceso físico y emocional que le permitió volver a las canchas y retomar su carrera profesional.

En 2024, el propio padre del delantero expresó uno de sus mayores anhelos: ver a su hijo marcar en una Copa del Mundo.

Aquella ilusión acompañó a Raúl incluso en los momentos más complicados de su carrera, entre críticas y lesiones, como un objetivo pendiente que padre e hijo compartían. Ese deseo se convirtió en una motivación constante que finalmente encontró respuesta en el escenario más importante del futbol.

El gol ante Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México terminó por cumplir ese deseo, convirtiéndose en un momento cargado de emoción y significado.

Gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez con la Selección Mexicana?

Con el gol que marcó ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, Raúl Jiménez llegó a 46 anotaciones con la Selección Mexicana, cifra con la que igualó a Jared Borgetti y se colocó a seis goles de Javier ‘Chicharito’ Hernández, líder histórico con 52 tantos.

Borgetti marcó un gol en los dos Mundiales en los que participó. Sin embargo, su anotación ante Italia en Corea-Japón 2002 es considerada una de las más destacadas en la historia de México en Copas del Mundo, junto con la de Manuel Negrete en México 1986.

‘Chicharito’ Hernández, exdelantero de Chivas, Real Madrid y Manchester United, anotó cuatro goles en tres Copas del Mundo: dos en Sudáfrica 2010 ante Francia y Argentina, uno frente a Croacia en Brasil 2014 y otro contra Corea del Sur en Rusia 2018.

Además de la falta de gol, Raúl Jiménez tuvo pocos minutos en las ediciones anteriores en las que participó. Para Qatar 2022 se perfilaba como el delantero titular del conjunto mexicano; sin embargo, la lesión en el cráneo y la falta de ritmo de competencia limitaron su participación en un torneo que llegaba en un momento clave de su carrera.

Antes del arranque del Mundial 2026, el Fulham anunció la salida de Raúl Jiménez del equipo. Poco después, se informó que el artillero mexicano regresaría al club donde vivió sus mejores años, el Wolverhampton, equipo que disputará la siguiente temporada la segunda división inglesa.