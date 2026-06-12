Calderón ‘presume’ que sí fue a la inauguración del Mundial 2010: ‘El presidente de Sudáfrica nos invitó’

Calderón recordó que el 2010 fue un buen año para el futbol mexicano. (Cuenta de X de Felipe Calderón).

El expresidente Felipe Calderón presumió que él sí asistió al partido inaugural del Mundial 2010, donde México se enfrentó a Sudáfrica.

A través de una publicación en la red social X, el exmandatario compartió una foto y detalló que en 2010 el presidente Jacob Zuma los invitó.

“En 2010, la Copa Mundial de la FIFA se celebró en Sudáfrica, y el partido inaugural fue precisamente Sudáfrica contra México. El presidente Zuma nos invitó al partido inaugural. Los equipos empataron, con un golazo de Rafa Márquez”, recordó el exmandatario.

Calderón realizó su publicación en el marco de la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Estadio Ciudad de México, donde se realizó la inauguración del Mundial 2026 y además, México venció 2-0 a Sudáfrica. Desde hace unos meses, la mandataria mexicana señaló que no asistiría al partido.

En cambio, Claudia Sheinbaum se reunió con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en el deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Días antes la mandataria fue cuestionada sobre dónde vería el inicio del Mundial 2026, ya que se tenía el plan de que fuese en el Zócalo capitalino, en el FIFA Fan Fest.

Sin embargo, debido a las amenazas de protestas de la CNTE, madres buscadoras y transportistas, Sheinbaum admitió que el evento podría no realizarse en el Centro Histórico.

Al final todo salió bien y la afición se reunió en la plancha del Zócalo capitalino para ver ganar a la Selección Nacional.

En su posteo, Calderón también recordó que fueron buenos tiempos para el futbol mexicano en 2010.

“Fue una buena época para el futbol mexicano: la selección nacional ganó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2011, y muy especialmente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Campeón del mundo”, escribió en la red social X.

Sheinbaum regaló su boleto para el partido de México vs. Sudáfrica

La presidenta Sheinbaum realizó un concurso de dominadas para regalarle su boleto del partido México vs. Sudáfrica a la ganadora, que fue Yolett Cervantes.

“Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país”, dijo el pasado 5 de marzo.

El concurso fue únicamente para mujeres de entre 16 y 25 años, quienes subieron un video de un minuto haciendo dominadas a un sitio web.

El jueves 10 de junio, Cervantes compartió grabaciones de cómo fue su salida del lugar donde se hospedó, su traslado hasta el Estadio Ciudad de México y su estancia durante el partido México vs. Sudáfrica.