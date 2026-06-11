Inauguración del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Así se vive el debut de la Selección vs. Sudáfrica en casa

México llega al partido inaugural con una racha positiva y la confianza de disputar la Copa del Mundo en casa. (Foto: Cuartoscuro)

¡La espera terminó: México protagoniza la Copa Mundial de la FIFA 2026! El Estadio Ciudad de México recibe el partido inaugural entre la Selección Nacional y Sudáfrica, un encuentro que marca el inicio oficial del torneo más importante del futbol internacional.

El ambiente mundialista se vive dentro y fuera del Azteca. Miles de aficionados se trasladan desde temprano hacia la zona sur de la capital para formar parte de una jornada que no solo incluye el debut del Tri, sino también de una ceremonia de inauguración que reúne a artistas como Shakira, Belinda y Alejandro Fernández.

México afronta el compromiso con una racha positiva y después de una preparación que dejó seis victorias y dos empates en ocho partidos amistosos. Javier ‘El Vasco’ Aguirre destacó el gran momento que atraviesa el equipo nacional: “No he tenido mejor emoción en 50 años en el futbol que un Mundial en casa y eso es algo inolvidable. Los que no habían nacido (en el 86), sabrán mañana lo que significa”.

Horarios de México vs. Sudáfrica: ¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

La actividad comienza varias horas antes del silbatazo inicial. La FIFA organizó una ceremonia inaugural para el Mundial 2026 que incluye presentaciones musicales y distintas expresiones culturales inspiradas en México:

09:00 horas: Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México.

Apertura de puertas del Estadio Ciudad de México. 11:00 horas: Recomendación para que todos los asistentes ocupen sus lugares.

Recomendación para que todos los asistentes ocupen sus lugares. 11:30 horas: Inicio de la ceremonia inaugural.

Inicio de la ceremonia inaugural. 12:05 horas: Conclusión del espectáculo.

Conclusión del espectáculo. 13:00 horas: Comienzo del partido entre México y Sudáfrica.

El show cuenta con la participación de artistas de distintos géneros musicales. Entre los nombres confirmados destacan Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Jesús Gallardo jugará su tercer Mundial este año, tras participar en el torneo de Rusia y Qatar. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026?

Debido a las restricciones vehiculares alrededor del estadio, la recomendación principal es evitar el uso del automóvil particular y optar por transporte público o servicios especiales habilitados para la Copa del Mundo.

Entre las alternativas disponibles para llegar al Estadio Ciudad de México se encuentran:

Tren Ligero desde Taxqueña. Este transporte conecta con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Este transporte conecta con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Servicios Park and Ride: desde Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, Santa Fe y Plaza Carso. Los aficionados podrán dejar su vehículo en estos puntos y completar el recorrido en autobuses eléctricos.

desde Campo Marte, Parque Xochimilco, Six Flags, Santa Fe y Plaza Carso. Los aficionados podrán dejar su vehículo en estos puntos y completar el recorrido en autobuses eléctricos. Rutas especiales de transporte eléctrico: con salidas desde Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Chapultepec, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo.

con salidas desde Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Chapultepec, Palacio de los Deportes, Parque México y San Jerónimo. Ciclovía de Calzada de Tlalpan.

Las autoridades también recordaron que el acceso al partido es principalmente peatonal dentro del perímetro de seguridad. Por ello, llegar en automóvil podría representar mayores tiempos de espera.

Calles cerradas por el Mundial 2026: ¿Cuáles son los bloqueos y alternativas viales?

Uno de los aspectos más importantes para quienes se dirigirán al Estadio Ciudad de México es el operativo de movilidad denominado “Última Milla”, un esquema que busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el acceso al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La “Última Milla” consiste en un perímetro de acceso controlado alrededor del estadio, donde la circulación vehicular quedará restringida y se priorizará el tránsito peatonal.

Este dispositivo contempla cierres graduales que comenzaron desde las 23:00 horas del miércoles 10 de junio y un cierre total a partir de las 05:00 horas de este jueves. Las afectaciones viales son las siguientes:

Cierres parciales

San Guillermo – Santa Úrsula

San Guillermo – San Jorge

San Guillermo – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

Santo Tomás – San Alejandro

Cierres totales

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Las autoridades informaron que al perímetro de la ‘Última milla’ únicamente podrán ingresar personas con boleto válido, residentes acreditados, vehículos autorizados y servicios de emergencia.

¿Cuáles son los objetos prohibidos para el México vs. Sudáfrica?

Los asistentes al partido inaugural deben tomar precauciones antes de dirigirse al Estadio Ciudad de México.

Entre los objetos restringidos se encuentran productos de tabaco, cigarros electrónicos y vapeadores, así como alimentos y bebidas ajenos al estadio. Tampoco estará permitido ingresar con latas, termos, recipientes de vidrio, hieleras o cualquier otro tipo de envase.

También se prohibe el acceso con objetos que puedan representar un riesgo para otros asistentes, entre ellos:

Armas de fuego, cuchillos, navajas y cualquier tipo de arma o réplica.

Fuegos artificiales, bengalas, explosivos y pirotecnia.

Aerosoles, bocinas de aire y botes de humo.

Spray pimienta y otros irritantes químicos.

Sustancias ilegales y parafernalia relacionada con drogas.

Además, los aficionados no pueden entrar con pancartas y letreros que obstruyan la visibilidad, tampoco están permitidos los paraguas, equipaje o mochilas de gran tamaño, de acuerdo con el sitio web oficial del Estadio Ciudad de México.

La ceremonia de apertura y el encuentro entre México y Sudáfrica marcarán el inicio de un Mundial que contará con 48 selecciones y 104 partidos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Andrea Murcia Monsivais)

¡No solo en el Estadio! ¿En dónde ver el partido de México vs. Sudáfrica GRATIS?

La fiesta mundialista también llega a distintos puntos de la Ciudad de México. Para quienes no consiguieron entradas para el partido inaugural, el Gobierno capitalino habilitó 18 Festivales Futboleros donde se transmite gratuitamente el encuentro entre México y Sudáfrica.

Estos espacios fueron concebidos para que los aficionados puedan seguir el partido de México vs. Sudáfrica en compañía de otros seguidores, además de participar en actividades culturales y recreativas relacionadas con la Copa del Mundo. Estas son las sedes:

Parque La Bombilla.

Utopía Meyehualco.

Deportivo Hermanos Galeana.

Campo Revolución.

Unidad Independencia.

Parque de la Consolación.

Deportivo Vivanco.

Deportivo Xochimilco.

Parque Tezozómoc.

Central de Abasto.

Parque Las Américas.

Parque Cri-Cri.

Deportivo San Mateo Atenco.

Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Plaza Garibaldi.

Bosque de Tláhuac.

Deportivo Leandro Valle.

Utopía Eduardo Molina.

Quienes prefieran seguir el partido desde casa también tiene varias opciones de transmisión: Canal 5, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7, TUDN y ViX.