La guerra que ‘rompió’ al narco: ¿Por qué se pelearon Vicente Carrillo ‘El Viceroy’ y ‘El Chapo’ Guzmán?

El día que ‘El Chapo’ y ‘El Viceroy’ rompieron su alianza, desataron la violencia en Juárez. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La falta de lealtad ha marcado al narcotráfico en México. Casi 20 años antes de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada fuera traicionado por Joaquín Guzmán Lopez, un atentado que habría sido ordenado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán contra un hermano de Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, provocó una guerra del Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Juárez.

Similar a la ola de violencia entre La Mayiza y Los Chapitos en Sinaloa, Chihuahua fue el campo de batalla de dos de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de ese momento.

¿Cómo comenzó la pelea entre ‘El Chapo’ y ‘el Viceroy’, dos aliados que encabezaban el tráfico de droga de México a Estados Unidos en ese entonces? Esta es la historia del enfrentamiento del Cártel de Sinaloa contra el Cártel de Juárez.

Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy' y exlíder del Cártel de Juárez, fue entregado a autoridades de EU. (Cuartoscuro/Saúl López)

¿Cómo era la alianza del Cártel de Sinaloa con el Cártel de Juárez y por qué se rompió?

Para entender las razones de la pelea entre Vicente Carrillo Fuentes y Joaquín Guzmán Loera hay que regresar aún más en el tiempo. Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, en 1997, ‘El Viceroy’ asumió el control del Cártel de Juárez.

Con el objetivo de mantener sus actividades criminales, ‘El Viceroy’ conservó la alianza con el Cártel de Sinaloa. Durante varios años, ambas organizaciones operaron bajo ‘La Federación’ y coordinaban el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

La alianza permaneció estable hasta 2004. Durante ese periodo, ‘El Viceroy’ encabezó las operaciones y mantuvo ‘la fiesta en paz’ con sus socios. Sin embargo, el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes se convirtió en el factor que detonó la ruptura.

La traición que enfrentó a ‘El Viceroy’ con ‘El Chapo’

Algunas versiones apuntan a que Rodolfo Carrillo Fuentes, conocido como ‘El Niño de Oro’, mantenía conflictos con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Esas diferencias habrían escalado hasta sostener una confrontación directa.

La tarde del 11 de septiembre de 2004, ‘El Niño de Oro’, acompañado de su esposa, Giovana Quevedo, sus hijos y sus escoltas salían de un centro comercial cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra la familia. La pareja recibió múltiples disparos y falleció.

Entre los escoltas de ‘El Viceroy’ estaba Pedro Pérez, quien resultó herido, y fue identificado como comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa.

Versiones oficiales retomadas por medios de comunicación señalaron que ‘El Chapo’ habría ordenado el asesinato del hermano menor de ‘El Viceroy’ desde prisión. Esa traición marcó el rompimiento definitivo de la alianza del Cártel de Juárez con el Cártel de Sinaloa.

Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', líder del Cartel de Juárez fue detenido en la cuidad de Torreón, Coahuila. (Cuartoscuro/Iván Stephens)

Ciudad Juárez, el campo de batalla entre ‘El Viceroy’ y ‘El Chapo’

Hasta antes del asesinato del ‘Niño de Oro’, los cárteles de Juárez y de Sinaloa mantenían un pacto acerca de los territorios de cada organización. Sin embargo, después de ese 11 de septiembre, ‘El Viceroy’ intentó responder con la misma estrategia: ordenó asesinar a un hermano de ‘El Chapo’ Guzmán que se encontraba en prisión.

Además, ‘El Viceroy’ contactó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, recién sentenciado a cadena perpetua en EU, para pedir la cabeza de ‘El Chapo’, pero la relación entre los fundadores del Cártel de Sinaloa impidió que eso ocurriera.

La situación detonó una guerra abierta entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Reportes de la época sugieren que la ‘cacería’ dejó al menos 8 mil muertos, aunque la guerra contra el narco de Felipe Calderón también contribuyó al aumento de la violencia.

A partir de entonces, los principales adversarios de ‘El Viceroy’ fueron ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’. Incluso, el Cártel de Sinaloa buscó tomar el control de Ciudad Juárez, Chihuahua, bastión de la organización de Vicente Carrillo Fuentes. Para ello desplegó a un grupo de sicarios conocido como ‘Gente Nueva’.

Desde 2007, ‘El Viceroy’ sumó al Cártel del Golfo a su lista de enemigos, situación que elevó la violencia hasta convertir a Ciudad Juárez en una de las ciudades más peligrosas del país.

‘El Viceroy’ sí tuvo aliados contra el Cártel de Sinaloa

Tras el asesinato de su hermano Rodolfo y el inicio de la guerra contra ‘El Chapo’ Guzmán, Vicente Carrillo Fuentes reconfiguró su red de apoyo criminal para mantener el control en Ciudad Juárez.

Primero, ‘El Viceroy’ fortaleció a su brazo armado conocido como ‘La Línea’ y sumó fuerzas con la célula ‘Barrio Azteca’, con base de operaciones en Estados Unidos. Esa mancuerna buscó frenar los ataques de ‘Gente Nueva’, bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa.

Cuatro años más tarde, en 2008, el Cártel de Juárez concretó una coalición con organizaciones que compartían al Cártel de Sinaloa como enemigo en común, como el Cártel de los Beltrán Leyva y Los Zetas, para hacer contrapeso a ‘El Chapo’ Guzmán.

A nivel internacional, el cártel encabezado por ‘El Viceroy’ dependía de traficantes sudamericanos; por ello consolidó alianzas con proveedores de cocaína con base en Colombia. Además, pactó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia para garantizar el trasiego de drogas.

‘El Viceroy’ siguió los pasos de ‘El Señor de los Cielos’

Vicente Carrillo Fuentes utilizó la misma táctica que su hermano ‘El Señor de los Cielos’. Ante el recrudecimiento de las hostilidades y la expansión del poder del Cártel de Sinaloa, ‘El Viceroy’ cambió su apariencia física e identidad para ocultarse de sus enemigos.

Sin embargo, la falsa identidad no duró para siempre. En octubre de 2014, autoridades mexicanas detuvieron a Vicente Carrillo Fuentes y lo sentenciaron a 28 años de prisión. Posteriormente quedó recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco.

En febrero de 2025, ‘El Viceroy’ fue trasladado a Estados Unidos. Él fue parte de la primera extradición masiva de narcotraficantes de México a EU, en la que también estuvo involucrado Rafael Caro Quintero, del Cártel de Sinaloa.

¿De qué delitos se acusa a ‘El Viceroy’ en EU y dónde está?

Actualmente, Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, permanece en territorio estadounidense en espera de sentencia. Su próxima audiencia es el miércoles 28 de julio, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, salvo un cambio de último momento.

’El Viceroy’ enfrenta acusaciones por crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. A principios de este 2026, el exlíder del Cártel de Juárez se declaró no culpable y ahora continúa su proceso judicial en busca de un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

Con información de InSight Crime.