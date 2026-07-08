Los Chapitos controlan hasta el agua: Gobierno investiga a los hijos del ‘Chapo’ por las juntas de riego

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante la conferencia de Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones sobre denuncias que señalan un presunto control de organismos operadores de agua o huachicol de agua y juntas de riego por parte de la facción criminal conocida como Los Chapitos en el estado de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el funcionario explicó que las autoridades han recibido reportes sobre estas presuntas actividades delictivas; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con elementos suficientes que permitan proceder penalmente contra personas específicas.

“Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y, si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata”, declaró García Harfuch.

Durante su intervención, el secretario comparó la situación en Sinaloa con un caso registrado en Durango, donde, dijo, las autoridades sí recibieron denuncias específicas relacionadas con extorsión.

Tras denuncias sobre presunto huachicol de agua, el secretario Omar García Harfuch aseguró que la FGR realizará las investigaciones correspondientes. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

“Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión”, señaló.

Huachicol de agua también ocurre en Durango

Mientras la FGR mantiene abiertas investigaciones por el presunto control de organismos operadores de agua en Sinaloa, en el estado de Durango las autoridades ya iniciaron procesos penales por casos de robo del recurso hídrico.

La Vicefiscalía Zona 1 Región Laguna informó que abrió cuatro carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Gómez Palacio por el presunto delito de robo de agua, conocido como “huachicoleo” del agua.

Las indagatorias apuntan a que cuatro predios utilizados como quintas realizaban tomas clandestinas para hacer uso ilegal del recurso hídrico. Las autoridades trabajan en determinar el tiempo durante el cual operaron estas conexiones para calcular el monto de la reparación del daño, debido a que para delitos no violentos la ley establece mecanismos de solución alterna.

“Ahorita estamos analizando eso, la cuantificación de la reparación del daño, ver la temporalidad en la cual ellos estaban haciendo uso de manera clandestina del agua para poder determinar una reparación del daño”, anunció el vicefiscal Juan Francisco Ángeles Zapata.