‘Absolutamente falsa’: Sheinbaum desmiente amenazas del Cartel de Sinaloa contra selección de Ecuador

Claudia Sheinbaum mencionó a la Selección de Ecuador en su conferencia matutina. (Foto: Xinhua/Cuartoscuro)

La mañanera de Claudia Sheinbaum tuvo temas ‘FIFAS’ como la eliminación de México con Inglaterra, pero también para desmentir los rumores sobre presuntas amenazas del crimen organizado contra Ecuador antes del partido disputado en el Estadio Ciudad de México.

La mandataria calificó las versiones como “absolutamente falsas” y aseguró que en ningún momento existieron intimidaciones para influir en el resultado del encuentro entre México y Ecuador.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó como falsos los rumores de amenazas contra Ecuador. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las presuntas amenazas contra Ecuador?

Claudia Sheinbaum aseguró que le sorprendió la difusión de los rumores sobre supuestas amenazas del crimen organizado contra los futbolistas ecuatorianos, versión que tomó fuerza después de las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann.

“Me llama la atención quienes estuvieron impulsando esa falsa noticia, primero haciendo menos el triunfo de la Selección Mexicana y luego difundiendo noticias absolutamente falsas”.

La presidenta señaló que las redes sociales facilitan la circulación de información sin verificar y consideró que algunos medios aprovechan ese entorno para impulsar narrativas falsas con fines políticos.

“Algunos medios que hacen propaganda política con mentiras. Hay un vínculo internacional para afectar a los gobiernos del pueblo, debemos denunciar estas noticias falsas”.

Asimismo, sostuvo que este tipo de versiones buscan desacreditar tanto el desempeño de la Selección Mexicana como la imagen del país.

“Yo dije la primera vez que ganó México, quien no nos quiere le va a ir mal, andan difundiendo noticias de que fue amenazada la selección de Ecuador, es falso, lo dice alguien que quiere le vaya mal a nuestro país, es obvio”.

La selección de Ecuador cayó ante México en los dieciseisavos de final del Mundial. (Foto: EFE/EPA/AMY KONTRAS) (AMY KONTRAS/EFE)

¿De dónde surgieron los rumores de amenazas del crimen organizado contra Ecuador?

Los rumores comenzaron después de que el conductor argentino Eduardo Feinmann asegurara durante una emisión de Radio Mitre que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían intimidado a futbolistas de la Selección de Ecuador antes del partido frente a México.

Según el comunicador, los supuestos responsables habrían contactado a los jugadores con información relacionada con sus familiares tanto en Ecuador como en territorio mexicano para presionarlos previo al compromiso mundialista. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que respalde dichas afirmaciones y las autoridades mexicanas rechazaron esa versión.

“Está confirmado que hubo intimidaciones, se comunicaron con ellos con datos específicos de familiares en su país y en territorio mexicano (...) Esto fue para que perdieran después en el Azteca, un desastre (...) Es impresionante lo que son los narcos”.

Claudia Sheinbaum reconoce el esfuerzo de México tras la eliminación del Mundial

Además de rechazar los rumores, Claudia Sheinbaum aprovechó su conferencia para reconocer el desempeño de México en el Mundial de la FIFA 2026, luego de que el equipo dirigido por Javier Aguirre fuera eliminado por Inglaterra en los octavos de final con marcador de 3-2.

La presidenta destacó que, pese a la derrota, el combinado nacional mostró una de sus mejores versiones durante el torneo y consiguió ilusionar a la afición con actuaciones competitivas desde la fase de grupos hasta la ronda de eliminación directa.

“Ánimo, jugó muy bien la selección (...) realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, expresó.

México avanzó a los octavos de final tras superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final. Frente a Inglaterra, uno de los principales candidatos al título, el Tricolor estuvo cerca de forzar el alargue, aunque finalmente quedó eliminado en un partido que fue reconocido por el esfuerzo y la intensidad mostrada por los futbolistas.