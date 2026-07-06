Portugal y Bélgica buscan mantener el sueño: ¿Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 HOY 6 de julio?

Estos son los dos juegos del Mundial 2026 programados para hoy. (Fotoarte El Financiero/ Xinhua)

Los octavos de final del Mundial 2026 entran en su recta decisiva: este lunes 6 de julio se disputan dos encuentros que definirán a los últimos clasificados del día rumbo a los cuartos de final de la Copa del Mundo, con un duelo que roba los reflectores: entre Portugal y España, además del choque entre la selección de Estados Unidos y Bélgica.

La jornada también representa una prueba de fuego para Cristiano Ronaldo, quien mantiene vivo el sueño de conquistar el único título que falta en su carrera, mientras que la selección estadounidense buscará aprovechar su condición de anfitrión y aunque ya no esté México... el Mundial debe seguir.

Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en búsqueda del pase a cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Xinhua) (Xiao Yijiu)

Partidos de la Copa del Mundo HOY EN VIVO: Horarios, canales y resultados

Poco a poco la justa mundialista se acerca a su final y este 6 de julio se disputan los encuentros 93 y 94 de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Portugal vs. España: Cristiano Ronaldo busca mantener vivo el sueño mundialista

Portugal y España protagonizan uno de los partidos más atractivos de los octavos de final al enfrentarse en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por un boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El combinado portugués, liderado por Cristiano Ronaldo, afronta un reto de máxima exigencia frente a una selección de España que presume una de las defensas más sólidas del torneo, luego de completar cuatro partidos sin recibir gol. Sin embargo, la escuadra lusa confía en su experiencia y en el poder ofensivo de sus figuras para romper esa racha.

Estados Unidos vs. Bélgica: ¿Habrá revancha para los anfitriones?

Doce años después de su enfrentamiento en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, Estados Unidos y Bélgica vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo con un boleto a cuartos de final en juego.

En aquella ocasión, los belgas se impusieron 2-1 en tiempos extra gracias a los goles de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne. Ahora, el escenario es diferente. El conjunto estadounidense jugará como local en el Lumen Field de Seattle, Washington, con el respaldo de su afición y la ilusión de igualar su mejor actuación mundialista desde Corea-Japón 2002.

Kevin de Bruyne y Bélgica juegan contra Estados Unidos. (Foto: EFE)

¿Quiénes son los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026?

Poco a poco comienza a tomar forma el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026. Hasta el momento, cuatro selecciones ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda y dos enfrentamientos ya quedaron definidos, mientras que los últimos boletos se conocerán tras concluir los partidos restantes de los octavos de final.

Los cruces confirmados hasta ahora son:

Francia vs. Marruecos | Jueves 9 de julio | 14:00 horas | Estadio Boston.

| Jueves 9 de julio | 14:00 horas | Estadio Boston. Noruega vs. Inglaterra | Sábado 11 de julio | 15:00 horas | Estadio Miami.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Cuándo termina el Mundial 2026? Fecha y hora de la final de la Copa del Mundo

La final de la Copa del Mundo está programada para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas del tiempo del centro de México desde el Estadio Nueva York - Nueva Jersey.

La transmisión para México está a cargo de diferentes plataformas y canales de TV.

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Con información de EFE