⁠Clasificados a octavos de final del Mundial AL MOMENTO: Lista de equipos que pelean por la Copa del Mundo

México buscará su pase a los octavos de final ante Ecuador. En caso de avanzar su rival podría ser Inglaterre. [Fotografía. ChatGPT, Xinhua]

¡México, te estamos esperando, queremos seguir la fiesta mundialista contigo! Ya comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, sin duda, han dejado partidos que quedarán en la memoria de los aficionados, mientras se definen los cruces para la fase de octavos.

Sin duda, uno de los duelos más esperados de esta fase eliminatoria es el que se disputa este 30 de junio entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México. La escuadra tricolor busca ganar su primer partido eliminatorio en casa en 40 años y volver, después de 8 años, a los octavos de final.

En caso de avanzar, México tendrá su último partido en casa y se enfrentará al vencedor entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Conoce cuáles son los equipos que ya lograron el boleto a los octavos de final y las fechas de los próximos partidos del Mundial 2026.

México buscará ganar su primer partido eliminatorio en 40 años en un Mundial. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué selecciones ya clasificaron a los octavos de final del Mundial 2026?

Hasta el momento, cinco equipos se han clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. Esta fase eliminatoria ha quedado marcada por las dos tandas de penales que protagonizaron Paraguay y Marruecos, quienes dejaron en el camino a dos selecciones favoritas a levantar la Copa del Mundo.

De igual forma, se vio cómo Japón logró poner contra las cuerdas a Brasil. Sin embargo, la ‘Verdeamarela’ vino de atrás para remontar el partido y llevarse la eliminatoria en el último minuto del encuentro.

Francia hizo válidos los pronósticos y venció con contundencia a Suecia en su partido eliminatorio; ahora enfrentará a Paraguay en octavos.

Brasil fue de las primeras equipos clasificados al Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

A continuación, te presentamos el listado de las selecciones que ya aseguraron su lugar en la siguiente fase eliminatoria del torneo:

Canadá: venció 1-0 a Sudáfrica.

venció 1-0 a Sudáfrica. Brasil: derrotó 2-1 a Japón.

derrotó 2-1 a Japón. Paraguay: eliminó a Alemania en penales tras empatar 1-1.

eliminó a Alemania en penales tras empatar 1-1. Marruecos: eliminó a Países Bajos en penales luego del 1-1.

eliminó a Países Bajos en penales luego del 1-1. Noruega: superó 2-1 a Costa de Marfil.

superó 2-1 a Costa de Marfil. Francia: goleó 3-1 a Suecia.

¿Cuáles son los cruces de octavos de final, cuándo y dónde se jugarán?

Conforme se desarrollen los partidos de dieciseisavos de final, se definirán los rivales de cada selección. Hasta el momento, Canadá y Brasil ya conocen a sus oponentes en la siguiente ronda: Marruecos y Noruega, respectivamente.

Los octavos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio. A continuación, te presentamos los cruces confirmados, así como los horarios y sedes de los próximos encuentros.

¿Qué partidos de dieciseisavos de final faltan por disputarse?

Aún quedan 11 boletos para los octavos de final; esta ronda eliminatoria se definirá hasta el viernes 3 de julio.

Además del México vs. Ecuador, uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final son los duelos entre Portugal y Croacia, así como Colombia ante Ghana. A continuación, te presentamos el calendario completo de los partidos:

Martes 30 de junio

México vs. Ecuador.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Bélgica vs. Senegal.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria.

Portugal vs. Croacia.

Suiza vs. Argelia.

Viernes 3 de julio