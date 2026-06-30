Trump insiste en acabar con la ciudadanía por nacimiento en EU: ‘Podemos solucionarlo en el Congreso’

El presidente Donald Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento horas después de que su intento de limitarla en el Tribunal Supremo fracasara.

“El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump, que había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, calificó la decisión del Tribunal Supremo de mantener la ciudadanía por nacimiento como “lamentable” para el país.

Pese al revés del poder judicial a los planes del presidente, Trump no renuncia a su objetivo y apunta ahora al Congreso como vía para conseguirlo: “podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación —con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso—. ¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, aseguró.

Tribunal de EU protege la ciudadanía por nacimiento en nueva sentencia

El Supremo consideró este martes, en una esperada sentencia, que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.

La resolución reconoce que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción’” por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

La decisión fue adoptada por cincos votos a favor y cuatro en contra de los magistrados y mantiene una interpretación de la Constitución de más de 150 años.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos este martes, que considera ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados o con visados temporales, no ha puesto punto final a la meta que lleva décadas cocinándose en la mente de los republicanos.

La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con algunas excepciones como los hijos de los diplomáticos.

¿Puede el Congreso reformar el derecho de ciudadanía por nacimiento en EU?

El dictamen supone una fuerte derrota para Trump, pero el mandatario no ha dado la lucha por terminada. Tampoco sus detractores.

En un particular dictamen, el magistrado Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en 2018, ha dibujado uno de los caminos más seguros que impulsará la Casa Blanca y los republicanos.

“El Congreso podría —en consonancia con la Decimocuarta Enmienda — modificar (dicha ley) o promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Pero el Congreso aún no lo ha hecho”, escribió en su voto.

Como parte de sus argumentos el juez considera que si bien la orden ejecutiva infringía la ley federal, no contravenía la Constitución, lo que daría vía libre a cambiar la legislación.

Proyectos de ley buscan limitar la ciudadanía para hijos de migrantes

Pero Trump parece olvidar que en los últimos 30 años el Congreso ha considerado numerosos proyectos sobre la ciudadanía por nacimiento, pero nunca llegó a promulgar ninguna de ellas.

De hecho en el actual periodo legislativo (2025–2026), existen dos proyectos de ley complementarios que cumplen con la exigencia de Trump, avalados por el senador Lindsey Graham y el representante Brian Babin.

Ambas propuestas llevan el título ‘Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025’. En conjunto, buscan limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a aquellos hijos cuyos padres sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

“Estoy más decidido que nunca a poner fin a este importante factor de atracción para la inmigración ilegal y el turismo de nacimiento”, dijo hoy Graham en un comunicado en el que resaltó que por años ha trabajado por esto.

Con información de Ana Milena Varon B. / EFE.