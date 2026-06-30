¡Se cae el cielo en CDMX y Edomex! Videos de las lluvias e inundaciones de HOY

Encharcamientos en el circuito interior frente al aeropuerto Benito Juárez dejaron autos luego de las constantes precipitaciones registradas esta mañana.

Fuertes lluvias, acompañadas de granizo y actividad eléctrica, azotan gran parte de la capital del país y han provocado inundaciones, caídas de árboles y otras afectaciones, durante la tarde de este martes.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla y naranja para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza.

La dependencia capitalina indicó que a lo largo de la tarde persistirán las lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo por lo que recomendó tener precaución y evitar salir.

Para este 30 de junio pronosticó una temperatura máxima de 24 grados Celsius (°C) , mientras que la mínima oscilará entre los 14°C en las primeras horas del miércoles.

Los vientos soplarán con dirección variable de 10 a 30 km/h, con rachas cercanas a 50 km/h.

En redes sociales se han publicado videos en los que se observan inundaciones y granizadas en partes de Iztacalco, Gustavo A. Madero y los municipios mexiquenses de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Lluvias complican la circulación en la Autopista México-Puebla

Entre las zonas afectadas por el hielo de las granizadas se encuentra la Autopista México-Puebla, la cual ha quedado cubierta de blanco.

El pavimento se encuentra resbaloso y la visibilidad es reducida.

Las autoridades recomendaron disminuir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y conducir con extrema precaución.

Alertan por tormenta eléctrica

Debido a la tormenta eléctrica en el oriente de la capital, la SGIRPC recomendo:

Refugiarse en interiores.

Cerrar puertas y ventanas.

Evitar asomarte a balcones o subir a la azotea.

Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje.

Permanecer alejado de tuberías eléctricas y de gas.

En caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

Protección Civil detalló que las tormentas eléctricas se caracterizan por presencia de rayos y truneos, pueden estar acompañadas de chubascos y viento, y pueden ser un peligro para la población.

Debido a una fuerte granizada en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, las calles quedaron pintadas de blanco.

Otros videos muestran la acumulación del granizo sobre automóviles y en las vialidades.

Se reportan caída de arboles e inundaciones en CDMX

En la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, se registró la caída de un árbol de aproximadamente siete metros de longitud por 30 centómetros de diámetro.

Al caer, obstaculizó un carril de la circulación. Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos seccionaron el árbol y pudieron liberar la calle.

En la Central de Abasto, en Iztapalapa, se registró un encharcamiento “a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje y basura acumulada en los accesorios hidráulicos”.

El cuerpo de agua alcanzó los 300 metros de espejo por 30 centímetros de tirante o profundidad.

En el lugar, quedó varado un vehículo particular.

las autoridades pidieron a la población estar al tanto de las actualizaciones de la SGIRPC y de la información oficial.