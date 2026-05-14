¿Adiós a inundaciones en CDMX y Edomex? Así planea Conagua reducir ‘desastres’ por lluvias en el oriente

La estrategia federal también incluye el desazolve de 19 ríos en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: Cuartoscuro)

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, presentó este jueves las obras que se realizan para evitar inundaciones en la zona oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, en específico en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz.

Morales López seguró que se trata de un proyecto integral y que autoridades del Estado de México, la Ciudad y el gobierno federal están impulsando para evitar inundaciones en temporada de lluvias, que podrían durar hasta noviembre.

Las intensas lluvias que en años recientes provocaron severas afectaciones en el oriente de la capital y municipios del Estado de México llevaron al Gobierno federal a acelerar un plan de infraestructura hidráulica que busca reducir riesgos de desbordamientos y anegaciones.

¿Qué obras hará Conagua para evitar inundaciones en CDMX y Edomex?

En la conferencia de esta mañana, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, detalló que el programa contempla acciones integrales de prevención para aumentar la capacidad hidráulica y mejorar el drenaje en puntos críticos del Valle de México.

Entre las principales obras anunciadas destacan trabajos en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Las acciones incluyen:

Ampliación de la capacidad de la Laguna El Salado, que pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos.

Incremento de capacidad en el Colector Teotongo por 4 mil litros por segundo.

Aumento de 3 mil litros por segundo en el Colector Los Pinos.

Incremento de 20 mil litros por segundo en el Colector Carmelo Pérez.

Modernización del Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca con capacidad adicional de 16 mil litros por segundo.

Ampliación de cauces en la Laguna Churubusco.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. (Foto: Presidencia) (Juan Carlos Buenrostro / Presidencia)

Colector Chalco: la obra clave contra inundaciones

Uno de los proyectos prioritarios será el Colector Chalco de Covarrubias, donde se realiza una inversión de mil 20 millones de pesos.

Según explicó Efraín Morales López, la obra contempla la construcción de 1.8 kilómetros de infraestructura hidráulica, con tramos a cielo abierto y mediante microtunelación.

Además, se colocaron casi 7 mil 500 toneladas de tubería especializada para incrementar la capacidad de conducción de agua pluvial.

Desazolve de ríos y mantenimiento al drenaje del Valle de México

La estrategia federal también incluye el desazolve de 19 ríos en la Zona Metropolitana del Valle de México, con una inversión de 312 millones de pesos.

Los trabajos abarcan cauces como:

Hondo

San Joaquín

Cuautitlán

Papalotla

Texcoco

Teotihuacán

La Compañía

En total, las labores cubrirán una longitud de 68.4 kilómetros.

Además, el Gobierno federal destinará 300 millones de pesos para optimizar el Sistema de Drenaje de la ZMVM mediante mantenimiento de plantas de bombeo, compuertas, rejillas y capacitación de personal operativo.

“Estamos hablando de más de 60 equipos que están vinculados a un protocolo con el Estado de México y la Ciudad de México, en donde se activan estos equipos para desalojar el agua de una manera más rápida, se activan compuertas, cada quien tiene una tarea”, señaló.