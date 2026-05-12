(VIDEO) Así rescataron policías a personas atrapadas por lluvias torrenciales en CDMX

¿La Ciudad de México está preparada para las lluvias? La constante caída de agua en la capital provocó el pasado lunes 11 de mayo inundaciones y, pese a las advertencias emitidas por las autoridades, algunas personas quedaron atrapadas en sus vehículos.

Las precipitaciones azotaron principalmente la zona sur y poniente de la CDMX, lo que en cuestión de minutos provocó el colapso de múltiples vialidades. Algunos vehículos quedaron sumergidos bajo el agua y se reportó el cierre parcial del transporte público.

Los estragos más severos paralizaron las principales arterias viales. En Tlalpan, la intersección de Periférico y Picacho Ajusco tuvo que ser cerrada en ambos sentidos debido a una profunda inundación de 80 metros de largo y más de 70 centímetros de profundidad, donde las fuertes corrientes arrastraron automóviles.

La emergencia fue extrema en la colonia Lomas de Padierna, donde el agua cubrió por completo los carros estacionados, mientras que en un bajopuente, equipos de emergencia rescataron a los pasajeros de una pipa de gas que quedó varada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en acciones de rescate de las personas que quedaron varadas.

En redes sociales se difundieron grabaciones de distintos puntos donde los oficiales auxiliaban a personas atrapadas en sus vehículos.

Autoridades culpan a la acumulación de basura

En este mismo escenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, se encendieron las alarmas ante el reporte del desbordamiento de la presa Becerra; sin embargo, las autoridades señalaron que se trató de un fuerte encharcamiento en un paso a desnivel de la zona, provocado por los altos niveles de acumulación de basura.

Este martes, la Secretaría Integral del Agua confirmó que el problema en la presa Becerra estuvo relacionado con la cantidad de residuos que impedía el flujo del agua.

En redes sociales surgieron críticas contra el gobierno de la Ciudad de México ante la problemática que aqueja año con año a los capitalinos en temporada de lluvias: inundaciones.

Usuarios señalaron la falta de rehabilitación del drenaje y atención al problema de la basura en las calles, lo que impide el flujo del agua. Recordaron que en menos de un mes se celebra el Mundial 2026 y la afición de los países que disputen un encuentro en la CDMX no estará exenta de enfrentar este problema.

Además, con la temporada de lluvias llegan afectaciones en el asfalto, aparecen baches y la circulación se vuelve lenta, ya que los automovilistas buscan evitar daños a sus vehículos.