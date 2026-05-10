Primavera con sabor a verano: ¿Qué estados prevén lluvias torrenciales a partir del lunes?

El país registrará lluvias torrenciales en algunos estados mientras que en otras zonas prevalecerá la onda de calor.

Lluvias torrenciales impactarán algunos estados del territorio nacional luego de semanas con intenso calor en México.

“Un canal de baja presión que se extiende sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, se combinará con divergencia en altura y con el ingreso de humedad del golfo de México, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en regiones que incluyen el Valle de México”, alertó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con las previsiones atmosféricas, los estados que tendrán lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), el lunes son:

San Luis Potosí (este).

(este). Hidalgo (norte).

(norte). Puebla (norte).

(norte). Veracruz (norte y centro).

¿En qué estados se esperan lluvias el lunes?

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm), en Tamaulipas y Querétaro.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) se esperan en el centro y este de Nuevo León, en el norte y este del Estado de México, en el este de Guerrero y en el norte y oeste de Oaxaca.

El SMN también alertó de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y la costa de Chiapas.

Se esperan intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

Pronóstico de lluvia en la Ciudad de México para el lunes 11 de mayo

La Ciudad de México presenta altas probabilidades de lluvia, alcanzando el 60%, para el lunes 11 de mayo, de acuerdo con la Conagua.

Según este organismo, la temperatura en la capital del país se ubicará entre los 12 y los 26 grados.

Recuerda portar paraguas y ropa impermeable, así como tomar previsiones en tus traslados, ya que la lluvia suele provocar retrasos en la operación de trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿En qué estados seguirá la onda de calor?

Sin embargo, continuará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Según el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, las zonas con onda de calor son:

Baja California Sur (sur)

Sonora (este y sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (oeste, sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (norte, centro y oeste)

Morelos

Puebla (suroeste)

Veracruz (centro)

Tabasco (sur)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Zacatecas (finaliza hoy)

Estado de México (finaliza hoy)

¿Cuándo entra el frente frío número 50?

La Conagua aseguró que un nuevo frente frío (núm. 50) se aproximará en las sguientes horas a la frontera norte de México e interactuará con una línea seca, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical.

“Estas condiciones ocasionarán rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos sobre entidades de la Mesa del Norte, así como lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Nuevo León, chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Chihuahua; así como la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila”, explicó.

Las autoridades sostuvieron que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

También advirtieron que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.