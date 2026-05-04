Nueva onda de calor ‘asará’ a la CDMX hasta con 32 grados: ¿Cuándo entra y cuántos días durará?

¡No guardes el ventilador! Una nueva onda de calor afectará a la Ciudad de México a partir del martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes 8, periodo en el que se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados en la mayor parte de la capital.

Durante estos días, el ambiente será muy caluroso, con cielo parcialmente nublado, altos niveles de radiación ultravioleta y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde.

Onda de calor ‘pegará’ a 25 estados de México

Las autoridades informaron que la onda de calor continuará afectando diversas regiones del país, incluyendo estados como Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de comenzar en entidades como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y la propia Ciudad de México.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en estados como Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En otras entidades, los valores oscilarán entre 35 y 40 grados, mientras que en la Ciudad de México se prevén máximas de 30 a 35 grados en algunas zonas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

En contraste, también se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados, con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 grados en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

¿Cómo protegerse de la onda de calor en México?

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud por el intenso calor. Entre las principales recomendaciones son: