Christian Nodal registra marca ‘El Forajido’: Esto sabemos de la supuesta disputa por su nombre

El cantante Christian Nodal atraviesa una etapa de cambios en su carrera. En días recientes, el intérprete eliminó todas sus publicaciones en redes sociales y actualizó el nombre de sus perfiles a ‘El Forajido’, en un movimiento que coincide con el registro formal de esta nueva marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con documentos oficiales de Marcanet, la solicitud fue presentada el 22 de abril de 2026, bajo el expediente 3606840, a nombre de Christian Jesús González Nodal.

El registro sigue en trámite y corresponde a la Clase 41, que contempla servicios de entretenimiento, educación, formación y actividades culturales; sería la primera marca registrada a nombre del cantante.

Este paso se da en un contexto de versiones sobre un presunto conflicto con su familia, relacionado con el control del nombre artístico de Christian Nodal.

El cantante sonorense Christian Nodal no es dueño de su nombre. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es dueño de la marca Christian Nodal?

En días pasados, en medio de la polémica por el video musical ‘Un vals’ donde aparece una modelo parecida a Cazzu, el músico declaró que el no es dueño ni de su nombre.

Durante un concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, el esposo de Ángela Aguilar reiteró: “Yo hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a hacer de ustedes”.

Además, dio pistas sobre una posible ruptura familiar: “Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

El intérprete de ‘Un vals’ agregó que se siente listo para afrontar lo que viene: “A mí ya no me tumba nadie ni nada en esta vida, y han hecho con mi nombre todo lo que han querido. Ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón”.

Y es que la marca ‘Christian Nodal’ no está bajo control directo del cantante. Registros del IMPI indican que recientemente la titularidad fue renovada a favor de su padre, Jaime González.

Nodal tiene listos dos álbumes próximos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Fotografía Cortesía)

Un documento de Marcanet confirma que el trámite de renovación fue recibido el 26 de enero de 2026, vinculado al expediente 1735732 y al registro 1738121.

Esta renovación otorga el control del uso comercial del nombre, así como de la imagen, la música y los materiales audiovisuales asociados, por un periodo de diez años, hasta el 13 de abril de 2036.

Christian Nodal borró todo su contenido de Instagram.

El nombre ‘Christian Nodal’ fue registrado por primera el 13 de abril de 2016, cuando el cantante era menor de edad (tenía 17 años). Así que el trámite se realizó bajo la tutela de su padre.

Posteriormente, los derechos no fueron transferidos a su nombre legal, lo que permitió que Jesús Jaime González Terrazas mantuviera el control. Él también es socio de la disquera SG Music.

A este panorama se suma el pleito legal con Universal Music, su anterior sello discográfico, el cual mantiene desde 2021, relacionado con los derechos de sus primeras producciones.

Las especulaciones sobre un conflicto familiar de Christian Nodal con su familia

El registro de 'El Forajido’ ocurre en medio de versiones sobre un conflicto familiar y profesional entre el cantante y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, el cual involucraría una disputa por el control del nombre artístico y aspectos relacionados con la administración de su carrera.

Los supuestos problemas entre Nodal y su familia son causa de rumores constantes, en 2025 el músico desmintió ante la prensa que su padre ya no fuera su mánager: "No es cierto, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio (...) No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen".

Además, en ese entonces agregó que tenía lealtad con su disquera, pues también era socio.

Sin embargo, el músico no ha aclarado si esta nueva marca sería una vía para desarrollar proyectos musicales y presentaciones bajo una estructura distinta.

El cambio de identidad también podría tener fines artísticos, ya que Nodal tiene nuevos lanzamientos próximos: dos álbumes con 24 temas en total. El primero se va a estrenar en mayo de 2026.

El concepto ‘Forajido’ ya había sido utilizado previamente por el artista en su discografía. En 2022 lanzó Forajido EP 1 y en mayo de 2023 presentó Forajido EP 2, un material de seis canciones que formó parte de una etapa relevante en su carrera.