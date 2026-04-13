Productor de video de Nodal pide disculpas a Ángela Aguilar por parecido de modelo con Cazzu

El productor Juan Barbazán desmintió que parecido de la modelo del video de Nodal con Cazzu fuera a propósito. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El reciente estreno del video musical de Un vals, de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, generó controversia en redes sociales por el supuesto parecido entre la modelo protagonista y la cantante Cazzu.

Ante las especulaciones, el productor del proyecto salió a aclarar la situación y negó que dicha similitud haya sido intencional, además de ofrecer disculpas públicas a ‘Angelita’ por problemas que pudieron surgir luego de la publicación del video.

Esta nueva polémica de Nodal ocasionó que la modelo implicada se defendiera en redes sociales, pero hasta el momento la nieta de Flor Silvestre no emitió ninguna declaración al respecto del tema.

Christian Nodal protagoniza una nueva polémica tras el lanzamiento de 'Un Vals'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo el productor del video de ‘Un Vals’, nuevo video de Christian Nodal?

Juan Barbazán ofreció diversas declaraciones para explicar la polémica generada por el video de Un vals, la nueva canción de Christian Nodal, especialmente por la aparición de una modelo cuyo parecido con Julieta Cazzuchelli desató conversación en redes sociales.

El productor aclaró que el intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ no tuvo participación en la aprobación del proyecto, porque sta decisión correspondió directamente a la disquera.

“En el caso de la elección del casting, fue seleccionado por nosotros, por la productora. Buscamos mujeres mexicanas radicadas en España y no es fácil encontrarlas; simplemente nos pasaron su perfil y por eso la elegimos”, declaró en una conferencia retomada por el programa Sale el Sol.

Barbazán también explicó que las escenas en las que aparece Nodal fueron grabadas en Guadalajara, por lo que el cantante no coincidió con la modelo durante la producción.

“Nunca hubo una estrategia al respecto del parecido con Cazzu, a nosotros se nos pasó por completo (…) está con muchos compromisos, muchos conciertos y estos videos son una parte pequeña de toda su carrera; solo nos queda asumir el error”.

El productor lamentó que la conversación en torno al lanzamiento no se centrara en la música, sino en la polémica, por lo que ofreció disculpas públicas a Ángela Aguilar.

“Para nadie es positivo esto, a todos nos perjudica (…) nos dijo explícitamente que no deseaba nada de su vida personal dentro de sus nuevas canciones. Solo me queda enviar y ofrecer disculpas a Ángela si se sintió ofendida o algo por el estilo tras este error”.

Finalmente, detalló que el producto final fue entregado a la disquera JG Music, perteneciente al papá de Christian Nodal, instancia que se encargó de aprobar el material.

Pati Chapoy defiende a Ángela Aguilar tras polémico video de Nodal

Pati Chapoy defendió a Ángela Aguilar por la polémica que surgió por el estreno de ‘Un vals’ y descartó un parecido entre la artista y la modelo: “Nosotros el público opinamos esto, pero no se parece (...) tiene rasgos de otras personas, no les importa a ellos, no van a bajar el video”, contó en la emisión del programa Ventaneando del lunes 13 de abril.

Nodal reacciona a polémica por parecido de modelo en su video con Cazzu

Un día después del estreno de Un vals, Nodal reaccionó a la polémica a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde escribió:

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música y lo que ha pasado con el video es muestra de eso. Pero mi voz es lo único que me queda y siempre será de ustedes”.

¿Quién es la modelo que aparece en el video ‘Un Vals’?

Dagna Mata es la modelo que aparece en el video de Un vals. Nació en el Estado de México y estudió comunicación social, de acuerdo con información de Univisión.

Actualmente reside en España, donde se dedica al modelaje y a la creación de contenido. Según ha compartido, también ha participado en videos de artistas como Nicki Nicole, Alemán y la cantante mexicana Kenia Os.

La joven lamentó que su aparición generara polémica e involucrara a otras personas, al considerar que nadie merece ser comparado. Posteriormente, en entrevista para El Gordo y la Flaca, declaró:

“Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, Ángela, pues está muy mal”.