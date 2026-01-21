‘Siempre que estaba soltero me coqueteaba’: Así empezó la relación de Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os reveló detalles del romance que tiene con Peso Pluma en una entrevista con Adela Micha. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Ahhh el amog: Kenia Os y Peso Pluma hicieron público su romance en 2025, cuando fueron vistos juntos en más de una ocasión, una de ellas en el Super Bowl, y a un año de ese momento la cantante reveló mayores detalles.

La cantante mexicana estuvo en una entrevista para Adela Micha, en la cual contó detalles inéditos acerca de como inició su relación amorosa con el cantante de corridos tumbados.

De entre todas sus declaraciones destacó que Peso Pluma siempre fue insistente con ella, pues cuando “estaba soltero” coqueteaba con Kenia Os, sin importar si ella tenía pareja o no.

Kenia Os reveló cómo fueron los inicios de su romance con Peso Pluma. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo inició el romance de Kenia Os con Peso Pluma?

La intérprete de ‘Mamita rica’, en colaboración con Yeri Mua, explicó que conoció a Peso Pluma cuando compartió créditos para el tema ‘Tommy & Pamela’.

La canción salió en 2024, pero en ese momento no comenzaron una relación cercana y no tuvieron interés en comenzar un noviazgo.

“Esto nunca lo he contado, es una historia larga, pero ahí va, nos conocimos en nuestra colaboración musical, pero fue todo muy profesional, se sentía una energía entre nosotros, parecíamos niños chiquitos, estábamos nerviosos, no sé por qué no pasó nada”, declaró Kenia Os, dueña del perfume K. OS Muse, para La Saga.

En ese momento ‘La Dople P’ estaba en una relación amorosa, pero no importó para que el intérprete de ‘El Azul’ (con Junior H) le confesara que le gustaba.

“Tenía mis dos copitas de vino por los nervios, pero al final de la grabación, me dijo que lo puse nervioso y era la primera (...) ya no hablamos, incluso fui a un concierto de él y no pasaba nada”.

Peso Pluma consiguió salir de “la close friends” cuando comentó una historia de Instagram que publicó la cantante, quien no “le creía nada” porque le “coqueteaba” y de ahí no pasaba nada porque “le tenía miedo”.

Los dos artistas se conocieron con mayor profundidad después de esa conversación y unas cuantas citas después formalizaron su romance: “Me pidió ser su novia, vamos a cumplir un año ahora en febrero (2026)”.

Kenia y Peso Pluma aparecieron públicamente en el Super Bowl 2025 entre las Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Ellos estuvieron ‘beso y beso’ en las gradas, para de esta forma confirmar los rumores de un noviazgo.

¿Peso Pluma y Kenia Os planean más colaboraciones?

La cantante Kenia Os contó en la entrevista con Adela Micha que admira profesional y personalmente al intérprete de corridos, con quien ya colaboró profesionalmente con anterioridad.

Y aunque de repente escuchan algunas canciones juntos y piensan en cantar nuevamente en algún punto de sus carreras, por el momento descartan un nuevo dueto.

Esto es porque durante el tiempo que comparten lo emplean para disfrutarlo como pareja y no con más trabajo.

“Lo admiro como persona, como artista, pero estamos bien enfocados en cada una de nuestras carreras (...) No queremos trabajar más cuando estamos juntos, no tendríamos nada de tiempo para alimentar la relación”, declaró Kenia Os en la charla.