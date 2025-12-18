‘Me dio codazos’: Yeri Mua señala agresiones de Carolina Miranda en ‘La Casita’ de Bad Bunny

Yeri Mua se quejó de Carolina Miranda por un conflicto que tuvieron en un concierto de Bad Bunny. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Conflicto en ‘La Casita’: Yeri Mua fue invitada a uno de los conciertos de Bad Bunny en la CDMX, donde presuntamente fue agredida por la actriz Carolina Miranda.

Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer, compartió múltiples videos en sus redes sociales, donde detalló el trato que recibió.

Según la intérprete de ‘Chupón’ las agresiones escalaron hasta el contacto físico cuando Carolina Miranda la tomó de la cintura y la empujó para “abrir paso a Bad Bunny”.

El conflicto entre Yeri Mua y Bad Bunny ocurrió en un concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros en la CDMX: (Foto: EFE)

¿Qué pasó entre Yeri Mua y Carolina Miranda?

Yeri Mua fue una de las invitadas de Bad Bunny en ‘La Casita’ en su presentación en el Estadio GNP Seguros el pasado martes 16 de diciembre.

Sin embargo, la influencer veracruzana no tuvo una buena experiencia debido a supuestas agresiones de la actriz Carolina Miranda.

“Estaba alta y con sus piernas nos aventaba, casi me pisaba, buscaba chocar y caerme, me relajé, a lo mejor se calmaba, pensé 'ahorita nos la pasamos bien’, no se logró, estuvo de grosera, cada que podía me daba de codazos, me empujaba con el hombro, me tomó de la cintura y me aventó”, declaró en un live de TikTok.

Yeri Mua publicó un fragmento del video del show del ‘Conejo malo’ para mostrar a sus seguidores de quién se trataba, pues ella “no la conocía”.

“La chava será muy actriz, pero qué mujer tan grosera, yo llegué y saludé, nunca me contestó (...) me enojé mucho, me tocaba tantito y me molestaba (...) Esa vieja de pelo chino durante el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para ver si me caía, no es cual es su problema, pero desde que me vio estuvo empujándome”

Samadhi Zendejas, otra de las famosas invitadas a ‘La Casita’ de Bad Bunny, habló con la influencer y le pidió alejarse de Carolina Miranda.

De acuerdo con la exreina del carnaval de Veracruz, no fue la única agredida por la actriz de Señora Acero, también otras mujeres que estuvieron cerca de ella fueron empujadas.

“No iba a hacer un escándalo en el concierto de Bad Bunny, por eso al final ya no le dije nada (...) Está muy guapa, cuerpazo y todo, igual es muy buena actriz, no lo sé, pero como persona no, es muy grosera, que miedo ir a algún lado y encontrármela”.

Carolina Miranda fue señalada por Yeri Mua por presuntamente agredirla dentro de 'La Casita' de Bad Bunny. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

Galilea Montijo defiende a Carolina Miranda tras acusaciones de Yeri Mua

Galilea Montijo aseguró que la cantante Yeri Mua “confundió” los empujones “normales” en ‘La Casita’ (porque es un espacio reducido) con agresiones en su contra.

“Qué raro mami, a lo mejor tú lo sentiste así, hay muchos y todos buscan irse hasta delante para aparecer en la pantalla, pero Yeri te lo prometo, quienes conocemos a Caro sabemos que es una niña super educada y decente, pero no te enojes te prometo que te la presento y es increíble”, declaró en el programa Hoy.

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda Olvera nació en Guanajuato en junio de 1990 y su debut como actriz lo hizo en la telenovela Los Rey, en 2012.

Además de tener proyectos en producciones cinematográficos y de series de TV, también es conductora.

Ella participó en proyectos como Perfil falso, Tierra de esperanza, La mujer del diablo y en El Hilo rojo. Además fue nominada a los premios Emmy por su papel de Esmeralda en la temporada 2 de Mujeres Asesinas.

En su vida personal es pareja de Juan Felipe Samper, pero mantienen su relación de manera privada.