Esto sabemos sobre las amenazas de muerte contra Yeri Mua, quien pide ayuda a Sheinbaum: ‘Estoy impactada’

La influencer Yeri Mua fue amenazada con múltiples publicaciones en redes sociales. La también cantante veracruzana etiqueta a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha pedido apoyo a sus fans y responsabiliza al creador Víctor Ordoñez ‘Lonche’ y sus seguidores.

Por medio de sus historias de Instagram, Yeri Mua compartió un video que evidencia una amenaza directa contra ella y su familia; asimismo, de una manta donde anticipan con una agresión en caso de que se presente en Tijuana el próximo 14 de septiembre.

No es la primera vez que amenazan a un artista en Tijuana. El cantante de corridos Peso Pluma fue una de las víctimas, además de Eduin Caz y Grupo Firme, la banda Fuerza Regida, entre otros. Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, también fue amenazado, poco más de dos años antes de ser amenazado.

La cantante está anunciada para presentarse junto con el cantante El Malilla el próximo 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana 2025 en el Parque Morelos.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre amenazas de muerte?

Este domingo por la mañana, la cantante Yeri Mua dijo: “Estoy impactada, yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los ‘F.E.S.’ por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona al rededor de mí”.

“No creo que me pase nada porque son una bola de chamacos miados (sic) pero, por si no lo saben, en México es ilegal poner mantas amenazando a personas de muerte”, expresó. “Voy a llamar a mis abogados porque esto rebasó niveles de violencia”.

También aseguró en redes sociales no tener miedo y etiquetó a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum en medio de una serie de amenazas.

Asimismo, dio pormenores de los antecedentes entre ellos: “Si yo expuse a este chamaco, fue porque se estaba metiendo conmigo y yo expuse una infidelidad; ahora, ellos pasan a amenazarme de muerte. La fanaticada de este muchachos están actuando como si fueran un cártel”.

Sobre Lonche, exhortó a que sea investigado si tiene vínculos con alguna organización delictiva. “¿Tiene algo que ver con algo serio, con gente mala o qué pedo?”, expresa. “Si algo me pasa, es porque esa gente es mala”, agregó.

Yeri Mua pidió a sus seguidores que ‘hagan ruido’ alrededor del tema y se externó sorprendida. “¿Qué son? ¿Un cártel? ¿Tienen algo que ver con cosas malas? No lo sé, investiguen a estos cabrones (...) ¿Por qué están sus fanáticos amenazando con pistolas, qué significan esas cosas?“.

La influencer fue tajante sobre el futuro de sus presentaciones: “No se van a cancelar mis presentaciones, yo me voy a seguir presentando y pura ver** que me matan, chin**** a su madre”.

La veracruzana aclaró no sentir miedo por las amenazas presuntamente a nombre de ‘F.E.S.’: “Por mí, estos cabrones, neta que se vayan a la ver**. Y si me matan, ¿por decir verdades? (...) Nunca he pasado por estas amenazas de feminicidio”.

También mediante la red social X, Yeri Mua dejó en claro que tomaría acciones legales en contra de las amenazas. Como pruebas, dejó pantallazos de publicaciones con armas con su nombre y fotografías, la manta donde le exigen no presentarse y algunos textos.

“Vengo a evidenciar cómo la narcocultura vino a invadir a los influencers, la comunidad de (Lonche) amenazando con matarme, no lo había vivido antes por que no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sicarios, ¿o son? Igual procederé legalmente", adelantó.