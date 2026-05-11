Manuel ‘N’, sobrino de exsecretario de Marina, reclama a Sheinbaum: ‘Se me vinculó a proceso sin pruebas’

Manuel Roberto ‘N’, sobrino del exsecretario de Marina de AMLO, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que asegura que fue vinculado a proceso “sin prueba alguna” y denuncia una violación sistemática a sus derechos.

En la misiva, fechada al 10 de mayo de 2026, el vicealmirante afirma que enfrenta la causa penal 325/2025 relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Según expone, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso sin elementos suficientes que acrediten su culpabilidad de tiempo, modo y lugar por huachicol fiscal.

“He sido víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos”, escribió en una cuarta carta enviada a Sheinbaum.

Además, también asegura ser víctima de una “vulneración” a su presunción de inocencia y a su derecho a una defensa adecuada. “Pretenden reservar por seguridad nacional toda información que sirve para demostrar mi inocencia por lo que me pone en un estado completo de indefensión”, agregó.

El acusado reclama que parte de la información solicitada ha sido reservada bajo el argumento de seguridad nacional, lo que, asegura, lo coloca en un “estado completo de indefensión”.

Por ello, reiteró que no ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación y acusó tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Secretaría de Marina de negarle información.

‘Llevo 8 meses en prisión’, acusa Manuel Roberto ‘N’ a Sheinbaum

El sobrino del exsecretario de Marina sostiene que lleva ocho meses privado de la libertad y acusa que previo a su audiencia de vinculación fue exhibido públicamente como culpable durante una conferencia de prensa, situación que, afirma, influyó de manera negativa en su proceso judicial.

Y pidió nuevamente la intervención de Sheinbaum para que se eviten “injusticias y arbitrariedades” y para que las autoridades federales le permitan acceder a la información necesaria para demostrar su inocencia.

“Esperando una resolución favorable a la presente y se me permita demostrar mi inocencia”, concluye el escrito.

El vicealmirante Manuel Roberto ‘N’, familiar político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido el pasado 2 de septiembre por huachicol, junto con nueve marinos y funcionarios aduaneros.

Entre enero y septiembre del 2024, Farías estuvo al frente de la comandancia de la Décimo Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco.

En solo dos años ascendió al segundo puesto más importante dentro de la Secretaría de Marina y fue considerado para el sucesor de su tío, el almirante Ojeda Durán.