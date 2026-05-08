Agentes de Chihuahua comparecen ante la FGR tras polémica por operativo con elementos de la CIA

Agentes de Chihuahua comparecieron por el caso de la muerte de elementos de la CIA.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su participación en el operativo en el que murieron agentes estadounidenses de la CIA.

Luego de que la FGR llamara a 50 funcionarios de Chihuahua para declarar debido a las irregularidades en la entrada de agentes estadounidenses, los agentes acudieron a las instalaciones de la institución en Ciudad Juárez la mañana de este jueves 7 de mayo para comparecer.

De acuerdo con Ríodoce, los primeros en llegar fueron dos policías, para que posteriormente arribaran otros cuatro y finalmente el titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Chihuahua, Guillermo Arturo Zunay Portillo.

Los integrantes de la AEI también perdieron a su titular, Pedro Oseguera Cervantes, en el accidente de auto en el que fallecieron los agentes estadounidenses, y su declaración fue ante el personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

El objetivo de las comparecencias es integrar una carpeta de investigación relacionada con la colaboración de los agentes de la CIA, que presuntamente serían Juhn Dudley Black y Richard Leiter Johnson, quienes murieron en el municipio de Morelos luego de desmantelar laboratorios clandestinos en la Sierra del Pinal, presuntamente pertenecientes a una célula del Cártel de Sinaloa perteneciente a Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’.

De acuerdo con Reforma, los agentes acudieron a comparecer en calidad de testigos, sin mayor información sobre sus declaraciones ni qué seguirá con el caso.

FGR informa hallazgos en narcolaboratorio de Chihuahua ligado a la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó avances el pasado 6 de mayo relacionados con los hallazgos en el narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos, Chihuahua, del que venían los agentes de la CIA antes de morir.

Entre los principales hallazgos hubo:

55 mil litros de sustancias líquidas .

. 50 toneladas de presuntos precursores de drogas en estado sólido.

en estado sólido. 2 mil 500 litros de metanfetamina .

. Artefactos para la confección de drogas sintéticas, como cilindros de gas LP, contenedores, reactores y centrifugadores.

Con información de Ríodoce y Reforma.