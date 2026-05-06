¿Qué hallaron en el narcolaboratorio de Chihuahua en el que estuvieron agentes de la CIA?

El narcolaboratorio de Chihuahua se ubica en la localidad de Morelos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances relacionados con las investigaciones del narcolaboratorio incautado por autoridades de Chihuahua, previo al operativo en el que fallecieron dos agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, además del titular de la Agencia Estatal de Investigación.

El hallazgo de dicho laboratorio quedó opacado por la polémica relacionada con la muerte de los agentes estadounidenses, además de la crítica al gobierno de Chihuahua por permitir la entrada de la CIA a México sin autorización federal, tema por el que se investigan a 50 funcionarios y no habrá impunidad, de acuerdo con la misma FGR.

Además de dar a conocer la cantidad de precursores de drogas encontrados, informaron que las investigaciones continúan, a fin de determinar el valor comercial de las drogas y los indicios asegurados, además de tener un análisis de muestras y obtener la ubicación exacta del laboratorio y sus características generales.

Drogas, gas y precursores de fentanilo: Esto encontraron en el narcolaboratorio de Chihuahua

Las drogas y sustancias halladas en el narcolaboratorio en Chihuahua son:

55 mil litros de sustancias líquidas.

50 toneladas de sustancias en estado sólido.

2 mil litros de metanfetamina.

Cilindros para gas LP.

Contenedores, reactores y centrifugadores.

La FGR informó que es importante mencionar que las investigaciones buscan aportar más datos para robustecer las indagatorias y dar con los responsables, ya que según la Fiscalía de Chihuahua, el hallazgo del narcolaboratorio se hizo sin personas, por lo que no hubo detenidos.

De acuerdo con Quadratín, el laboratorio encontrado en la sierra de Chihuahua, específicamente en el municipio de Morelos, presuntamente pertenece a Fausto Isidro ‘N’, conocido como ‘Chapo Isidro’, un objetivo prioritario de Estados Unidos y aliado del Cártel de Sinaloa desde la época de los hermanos Beltrán Leyva.

Las autoridades aún no confirman que sea de su propiedad, ni tampoco todas las actividades criminales que se realizarían en el predio.

Con información de Quadratín.