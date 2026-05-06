¡Última oportunidad, ARMY! Ocesa libera ‘un número reducido’ de boletos para BTS: ¿A qué hora es la venta?

En sus marcas, listos, fuera… Horas después de que miles de ARMY se reunieron en el Zócalo de CDMX, Ocesa anunció la liberación de más boletos para BTS en México mediante el sistema de Ticketmaster.

Las entradas saldrán a la venta este jueves 7 de mayo, es decir, tan solo unas horas antes del primero de tres conciertos en el Estadio GNP de la banda de k-pop más popular del mundo.

El anuncio de la liberación de boletos para BTS ocurre luego de que los integrantes de BTS —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook— visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante esa visita, la presidenta dio esperanzas de más conciertos de BTS en México, aunque quizás no tan pronto como lo desea el ARMY: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”.

¿Cómo comprar boletos para el concierto de BTS HOY 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros?

Prepara tu cuenta de Ticketmaster, la tarjeta de crédito y encomiéndate a todos los santos, pues las experiencias anteriores ya nos dejaron claro que no será una tarea nada sencilla.

De acuerdo con la organizadora Ocesa, “un número reducido de boletos adicionales por liberaciones de producción estará disponible” para el primero de tres conciertos.

La venta comienza a partir de las 10:00 horas del jueves 7 de mayo en el sitio web de Ticketmaster. Toma en cuenta que la fila virtual inicia media hora antes. Es decir, debes estar listo desde las 9:30 de la mañana para buscar tus boletos para este concierto de BTS en CDMX.

“Estos boletos se liberarán directamente a través de Ticketmaster y se espera que se agoten rápidamente”, anticipó la boletera.

Por el momento, no se ha informado si también habrá más boletos para las fechas del sábado 9 y domingo 10 de mayo, como ocurrió con la liberación anterior.

Consejos para comprar boletos de BTS

Al ser una cantidad limitada de boletos los que se pondrán a la venta, se recomienda que todas las personas interesadas abran la sesión con su cuenta de Ticketmaster y se unan a la fila virtual con un buen tiempo de anticipación, pues la demanda será de miles de usuarios y se desconoce cuál será la reducida oferta de entradas.

“Todos los boletos se venden por orden de llegada”, explicó el comunicado de Ticketmaster, publicado en las cuentas de Ocesa y sus perfiles especializados para eventos relacionados con k-pop.

Esta es la segunda ocasión en que Ticketmaster libera boletos para BTS en los últimos días. Apenas el 2 de mayo pasado, se pusieron a la venta alrededor de 3 mil entradas para los conciertos del BTS World Tour Arirang.

En cuestión de minutos, todas las entradas ya habían sido vendidas en lo que parecía la última oportunidad para conseguir entradas.

Sin embargo, se abre una ventana más, al menos para una de las fechas, y queda la esperanza en el ARMY aún sin boleto de que ocurra lo mismo en las presentaciones para el fin de semana.