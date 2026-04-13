¿Quién es Jessica Sodi, actriz para adultos y polémica habitante sorpresa de ‘La Mansión VIP’?

Jessica Sodi es una de las actrices del cine para adultos más reconocidas en México. (Foto: IAGemini/LaMansiónVIP)

Jessica Sodi se convirtió en una de las sorpresas durante el estreno de La Mansión VIP, reality show organizado por el influencer HotSpanish, al integrarse como una de las concursantes inesperadas del programa.

Ella es actriz de cine para adultos y creadora de contenido a través de sus redes sociales, donde también ha solicitado el apoyo de sus seguidores tras su ingreso al nuevo reality show 24/7.

En su trayectoria, Sodi ha trabajado con la productora SexMex, empresa en la que también colaboró Teresa Ferrer, actriz que murió en julio de 2025 tras complicaciones por problemas respiratorios.

¿Cuál es la historia de Jessica Sodi, actriz de cine para adultos?

Jessica Sodi nació en Guadalajara en marzo de 1998; actualmente tiene 28 años y creció en una familia dedicada al negocio de los zapatos y tenis, empresa fundada por sus papás, donde se trabaja con marcas con reconocimiento internacional como Nike y Adidas.

La tapatía inició con distintos emprendimientos, pero una fantasía incumplida la llevó a aceptar una invitación de SexMex, productora de cine para adultos, donde también trabajaba la modelo Angie Miller.

Sodi debutó en 2021 con tres películas, pero en todas apareció con máscara para ocultar su identidad: “Al principio no lo quería hacer, pero al final me atreví, grabé y a mucha gente le gustó. En ese momento me volví viral, entonces me invitaron otra vez, pero ahora para revelar mi identidad”, declaró en una entrevista para el pódcast Gafe423 en 2024.

Después de la publicación de esas películas, su “vida se fue para abajo”; entonces, en lugar de arrepentirse por su participación, prefirió “sacarle provecho” de manera económica y personal.

“Siempre pensé en hasta dónde podía llegar, qué tanto podía lograr y si podía triunfar en una industria que muchas veces está llena de estigma”, se sinceró para el pódcast El Potrero, creado por ‘El Potro’ Caballero, exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Con el fin de mantener cierta privacidad, reveló que nunca ha dicho el nombre que recibió al nacer y solo se presenta como Jessica Sodi, adoptado para su faceta artística.

La tapatía también contó que, hasta el momento, afortunadamente, sus fans nunca la han ofendido ni le han faltado al respeto en ninguno de los eventos donde firma autógrafos o cuando la encuentran en la calle: “Una vez me pidieron una foto y quien la tomó fue la esposa del hombre que se acercó a mí y no se enojó; al contrario, ella sabía que era mi fan”.

Ha ganado premios otorgados por productoras de cine para adultos: uno en 2022 como mejor actriz debutante y otro en 2024 como mejor actriz del año. Relacionado con su trabajo, subrayó que sus papás están enterados y siempre mostraron su apoyo.

De acuerdo con Sodi, grabó más de 60 películas para la productora SexMex, pero después optó por dedicarse a la creación de contenido propio y así abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans, pero no se fue por conflictos con la empresa, la cual aseguró que “sus artistas trabajan ahí porque eso desean y todo es bajo su consentimiento”, dijo Fernando Deira, exdirector de la compañía, en una entrevista para Vice publicada en 2018.

La actriz del cine para adultos expresó que piensa retirarse a los 55 años, ya que lleva un ritmo de vida intenso, desde la exposición pública hasta el sometimiento a estudios médicos constantes por posibles enfermedades de transmisión sexual.

Relacionado con características alejado de lo laboral, se declaró una “rojinegra de corazón” porque es seguidora del Club Atlas.

Actualmente se integró al reality La Mansión VIP: “Me siento muy emocionada, nerviosa, pero vengo con todo”, mencionó tras su llegada.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Mansión VIP’?

Los participantes de La Mansión VIP son 16 en total. Luego de los anuncios sorpresa, la lista completa queda de la siguiente manera:

Agustín Fernández

Aída Merlano

Alfredo Adame

Aldo Arturo

Bruno Espino

Carlos Alberto

El Mazaclán

Eli Esparza

Jessica Sodi

Katy Cardona

Naim Darrechi

Niurka Marcos

Queen Buenrostro

Rocío Sánchez

Sol León

Suavecito

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP’?

La Mansión VIP es un reality show con transmisión 24/7 disponible de manera gratuita en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.