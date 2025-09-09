⁠Muere Natalia Rae, actriz para adultos, a los 33 años en sus vacaciones: Esto sabemos de su fallecimiento

Dos meses después de la muerte de Teresa Ferrer, actriz para adultos, se informó del fallecimiento de otra creadora de contenido para mayores de edad, se trata de Natalia Rae, quien fue encontrada sin vida en la habitación de su hotel en sus vacaciones.

La mujer, de 33 años, estaba de viaje en Costa Rica junto con familiares y amigos, pero requirió reposo luego de tener un accidente que le ocasionó ligeras lesiones en una de sus piernas.

Al día siguiente, la actriz de contenido para adultos murió y fue su hermana quien utilizó la cuenta de X de la famosa para confirmar el fallecimiento.

Natalia Rae se dedicaba a la creación de contenido para adultos. (Foto: X @Natalia_Rae)

¿Qué le pasó a Natalia Rae?

Natalia Rae acudió al Parque Metropolitano La Sabana, ubicado en Sabana Sur, en Matarredonda de San José, Costa Rica, para disfrutar de sus vacaciones junto a su familia y amigos cercanos.

Sin embargo, ella se resbaló y tuvo una caída que le ocasionó heridas en una de sus piernas, informaron medios locales como CR Hoy, lo que la llevó a permanecer en el hotel.

Un día después del accidente, ella fue encontrada inconsciente por una de sus acompañantes en su habitación y al notar que no reaccionaba, llamó a los servicios de emergencia, que al llegar declararon muerta a la actriz y modelo para adultos.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica explicó que el fallecimiento fue alrededor de las 2:00 p.m y el cuerpo no presentó ningún indicio de que fuera una muerte violenta, por lo que fue descartado cualquier tipo de crimen como línea de investigación. Por el momento no se revelaron las causas de la muerte de la actriz estadounidense.

Tras el deceso de la famosa, su hermana compartió un mensaje en su X para despedir a la creadora de contenido:

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi hermana murió. Sé que ella fue una luz en su vida y en la mía. Hablaba de ustedes y me decía que significaban mucho para ella (...) Era una de las mejores personas de este planeta y espero que se sientan afortunados de haberla conocido”.

En el mismo post, explicó que buscan repatriar el cuerpo de Natalia a Estados Unidos, por lo tanto, abrieron una campaña en la plataforma GoFoundMe para que los apoyen económicamente para regresarla a su país natal.

¿Quién era Natalia Rae, actriz para adultos que murió en Costa Rica?

Natalia Rae, originaria de Arizona y residente de Texas, fue una creadora de contenido para adultos que alcanzó popularidad gracias a plataformas como MyFreeCams, donde su contenido la llevó a convertirse en una reconocida AVN CAMStar (distintivo otorgado por la plataforma digital).

Antes de iniciar su carrera en el modelaje erótico en 2019, trabajó como sobrecargo en aerolíneas como United, American, Delta y Alaska. Su incursión en la industria comenzó en 2016, cuando rápidamente construyó una sólida comunidad de seguidores, a quienes llamaba con cariño “NatPack”.

En su vida personal, Natalia Rae compartió en más de una ocasión que era una apasionada por los viajes, afición que la llevó a visitar países como México, Belice, Gracia, Italia y Colombia.

No obstante, su lugar favorito fue siempre Costa Rica, país al que regresaba constantemente y donde se tatuó la frase “pura vida”.