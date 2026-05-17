Mandan a México a extraordinario: Alumnos mexicanos reprueban en tareas básicas de matemáticas

México es uno de los países peor evaluados en educación de la OCDE, según la prueba PISA 2022.

La polémica por la propuesta de recorte del ciclo escolar de la SEP nos recuerda que el maestro no revisa la tarea. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas y comprensión lectora. Ese resultado coloca a México como uno de los países con el nivel educativo más bajo de la OCDE, según los resultados de la prueba PISA 2022.

El anuncio de Mario Delgado, titular de la SEP, sobre el recorte al calendario escolar para anticipar las vacaciones de verano molestó a la Unión Nacional de Padres de Familia y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que reclamaron por el bajo rendimiento de los niños.

Los datos de la prueba PISA más reciente, aplicada en 2022, apuntan que México enfrenta un retroceso educativo en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, lo que ubica al país en un nivel similar al de 2006 y por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al final, el recorte al ciclo escolar quedó en anécdota. La SEP determinó que las clases terminen en julio, pese a que Mario Delgado señaló que las aulas se “mantienen abiertas sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo”. La determinación de no modificar el calendario se tomó luego de una reunión entre los secretarios de Educación de las 32 entidades..

En este contexto, estos son los resultados de México en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (prueba PISA).

La SEP planteó recortar el calendario escolar por el Mundial 2026. (Cuartoscuro)

México ‘reprueba’ en matemáticas: ¿Qué no pueden hacer los estudiantes?

De acuerdo con la prueba PISA 2022, dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple.

“Las deficiencias en Matemáticas son más notorias para las niñas. Mientras que 62 por ciento de los estudiantes varones no alcanzan el nivel básico de competencia matemática, 69 por ciento de las niñas son calificadas como de bajo rendimiento", señala un reporte del IMCO sobre la prueba PISA 2022.

El promedio internacional de la OCDE de alumnos que superaron el nivel 2 en matemáticas es del 69 por ciento.

¿Cómo calificaron a los alumnos mexicanos en comprensión lectora?

El 53 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel 2 o superior en lectura. Más de la mitad de los alumnos son capaces de identificar la idea principal de un texto de longitud moderada, encontrar información basándose en criterios específicos, además de reflexionar sobre el propósito de las lecturas.

Solo hubo un 1 por ciento de estudiantes mexicanos con nivel 5 o superior, siendo capaces de comprender textos extensos, conceptos abstractos y distinguir entre hechos y opiniones con base en pistas implícitas.

Un 47 por ciento de los estudiantes mexicanos no es capaz de resolver las habilidades porque no superó el nivel 2.

El promedio de la OCDE relacionado con alumnos que sí superaron el nivel es del 74 por ciento.

México es el peor calificado en Ciencia

“En ciencia, México es el peor país calificado de la OCDE”, establece el IMCO. 51 por ciento de los estudiantes mexicanos no fue capaz de alcanzar el nivel 2 o superior en esa materia, por lo que no serían capaces de reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos conocidos ni usar dicho conocimiento para determinar si una conclusión es válida en casos sencillos.

El 49 por ciento sí fue capaz de superar dicho nivel, mientras que los casos que sí superan el nivel 5 son contados. Estos últimos poseen habilidades como la aplicación creativa y autónoma de conocimientos científicos a una amplia variedad de situaciones, incluso algunas desconocidas.

El promedio de la OCDE respecto a alumnos que pasaron el nivel 2 es del 76 por ciento, es decir, que México está 27 puntos porcentuales debajo.

De acuerdo con la prueba PISA, la mayoría de estudiantes no pasa los niveles básicos de matemáticas. (Cuartoscuro)

¿Cómo va México a comparación de otros países de la OCDE?

Los resultados de la prueba PISA más reciente muestran que México está cediendo en comparación con otros países de la OCDE.

Según la evaluación, el nivel de los estudiantes mexicanos por cada materia son los siguientes: