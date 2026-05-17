Policías lo detuvieron y Los Chapitos lo mataron: El caso del informante de la DEA asesinado, según EU

Una acusación de EU revela cómo policías de Culiacán colaboraron con Los Chapitos para matar a informante de la DEA.

Un informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue secuestrado y asesinado en octubre de 2023 en Culiacán. El asesinato se perpetró en un operativo en el que presuntamente participaron mandos de la Policía Municipal en coordinación con integrantes de Los Chapitos.

Así lo revela una acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala directamente a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa por su presunta colaboración con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En el documento, las autoridades estadounidenses acusan a Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, entonces comandante de la Policía Municipal de Culiacán, de haber tenido un papel clave en una operación que derivó en la muerte del informante y de varias personas cercanas a él.

Los fiscales estadounidenses señalan que Valenzuela Millán, en su posición como alto mando policial, habría recibido pagos mensuales por parte de Los Chapitos. A cambio, este facilitaba el uso de recursos de la corporación municipal para apoyar al cártel en el tráfico de drogas y a “mantener su dominio sobre Culiacán”.

Según las acusaciones, esta relación permitió a la organización criminal tener acceso a la información de inteligencia y operar con apoyo de policías locales para el “arresto, secuestro y/o asesinato de enemigos de Los Chapitos”.

El gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales fueron acusados por EU de presuntos nexos con el narcotráfico. (https://www.justice.gov/)

¿Quién era Alexander Meza León, el informante de la DEA asesinado?

Documentos judiciales identifican a Alexander Meza León como la persona que habría colaborado con la DEA en el marco de investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa. En la acusación formal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se hace referencia a él con la abreviatura “FC” (fuente confidencial).

Las autoridades estadounidenses sostienen que su colaboración fue detectada por integrantes de Los Chapitos, quienes lo consideraron una amenaza directa. A partir de esa sospecha, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y “otro miembro principal de Los Chapitos” habrían ordenado su captura junto con la de personas cercanas a él, incluido un niño de 13 años.

Policías de Culiacán habrían secuestrado a Meza León y familiares

Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 2023 en Culiacán. Valenzuela Millán y elementos bajo su mando participaron directamente en la detención del informante de la DEA y de un familiar, del cual no se reveló su identidad y únicamente es mencionado como “CS Relative-1”.

Según la narración del expediente, policías municipales de Culiacán a bordo de una patrulla interceptaron a las víctimas, las privaron de la libertad y posteriormente las entregaron a sicarios del grupo criminal.

A la par, Valenzuela Millán también habría ordenado localizar y eliminar a otras personas vinculadas con Meza León.

“MILLÁN también ordenó a sus agentes que vigilasen y detuviesen a otros civiles a punta de pistola en relación con los esfuerzos de Los Chapitos por encontrar y detener a otras víctimas que posteriormente fueron secuestradas y asesinadas por Los Chapitos por su relación con la FC.”, se lee en la acusación.

La represalia de Los Chapitos por colaborar con la DEA

Tras ser entregados al Cártel de Sinaloa, algunos de los familiares del informante fueron torturados y asesinados en represalia por la presunta colaboración de Alexander Meza León con la agencia antidrogas.

En específico, Los Chapitos sospechaban que Meza León había estado proporcionando información a la DEA en relación con dicha investigación y “el procesamiento de los líderes de los Chapitos y otros miembros de alto rango del cártel.”

Por estos hechos, Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos federales en Estados Unidos. Entre ellos se incluyen:

Secuestro con resultado de muerte , por su participación en la captura de Alexander Meza León y su familiar, en un contexto de represalia por su cooperación con la DEA.

, por su participación en la captura de Alexander Meza León y su familiar, en un contexto de represalia por su cooperación con la DEA. Conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, por su presunta coordinación con otros integrantes de la estructura criminal para ejecutar las privaciones de la libertad.

‘Juanito’ Valenzuela, el comandante de la policía en Culiacán al servicio de Los Chapitos

De acuerdo con la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Valenzuela Millán fue comandante de la Policía Municipal de Culiacán de 2018 a 2024, al mismo tiempo que operaba para el Cártel de Sinaloa.

Durante ese tiempo, el funcionario habría recibido sobornos mensuales de aproximadamente 41 mil dólares por parte de los hijos de ‘El Chapo’, recursos que, según el documento, habrían sido distribuidos entre él y otros policías implicados.

Asimismo, se le atribuye haber ordenado a oficiales municipales la recolección y transporte de narcóticos, entre ellos fentanilo y metanfetamina, desde laboratorios vinculados a Los Chapitos con destino a Estados Unidos.

En la misma acusación, el Departamento de Justicia también señala al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; y al exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, por presuntamente haber actuado en beneficio del cártel.

Gerardo Mérida se entrega a autoridades de EU

Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo. De acuerdo con información de autoridades de EU, Mérida Sánchez fue detenido en Arizona y trasladado a una cárcel en Nueva York.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la detención de Mérida Sánchez. “El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia”, indicó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, el Gabinete de Seguridad mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.