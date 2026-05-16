Megamarcha de transportistas y campesinos en CDMX: ¿Cuándo y a qué hora serán las movilizaciones?

Transportistas y agricultores invitaron a los sectores salud, educación y comercio a unirse a la manifestación.

Transportistas, campesinos y productores agrícolas de estados como Chihuahua, Tlaxcala, Morelos y Guerrero alistan una megamarcha para el próximo miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México.

La movilización es convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes exigen al Gobierno Federal resolver sus demandas relacionadas con inseguridad, el campo y la comercialización de granos básicos.

De acuerdo con los convocantes, la asistencia a la protesta masiva está abierta a todos los sectores: transporte, industria, comercio, educación, salud, madres buscadoras y pensionados, con el fin de expresar su inconformidad con las autoridades.

Desde el pasado jueves 14 de mayo, dichas organizaciones amagaron con bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey, previo a la inauguración del Mundial de Futbol 2026, si no se atienden sus demandas.

“En el Mundial 2026, vamos por todas las canicas: No habrá aeropuerto en la Ciudad de México, tampoco va a haber aeropuerto en Guadalajara tampoco en Monterrey. El Aeropuerto de la Ciudad de México será colapsado”, advirtió Eraclio Rodríguez, dirigente del grupo de campesinos.

¿A qué hora empieza la megamarcha del 20 de mayo en CDMX?

Según la convocatoria difundida por la ANTAC, las movilizaciones del próximo miércoles 20 de mayo están programadas para iniciar a las 9:00 horas. El punto de reunión será el Ángel de la Independencia y se espera que los contingentes avancen sobre Paseo de la Reforma.

¿Dónde protestarán transportistas y campesinos?

De igual modo, las organizaciones participantes señalaron que desde las primeras horas del día podrían registrarse concentraciones y movilizaciones en distintos accesos carreteros hacia la capital del país, donde podrían registrarse afectaciones viales, principalmente las autopistas:

¿Cuáles son los reclamos de las industrias del transporte y el campo?

De acuerdo con dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, las protestas forman parte de una movilización nacional para exigir precios justos para los granos básicos, apoyos al campo y mayor seguridad para transportistas y productores.

Integrantes del FNRCM denunciaron que solo reciben 5 mil 100 pesos por tonelada de maíz cuando el valor real del producto es de alrededor de 8 mil 500 y 9 mil pesos.

Los agricultores también exigen ser incluidos en las mesas de trabajo para construir el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, pues denunció que lo que están construyendo es “una pifia, algo que no va a funcionar, donde la gente de Conagua quiere legislar”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en la mañanera del pasado 6 de abril que no hay una “cerrrazón” por parte de su Gobierno, e insistió en que los recursos el país “no son infinitos para los montos que quieren”.