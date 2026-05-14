Campesinos amagan con bloquear aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Monterrey previo a Mundial 2026

México recibirá 13 juegos del Mundial 2026, incluyendo 5 que se jugarán en el Estadio Ciudad de México.

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) amagaron con bloquear el AICM así como los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey previo a la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

“En el Mundial 2026, vamos por todas las canicas: No habrá aeropuerto en la Ciudad de México, tampoco va a haber aeropuerto en Guadalajara tampoco en Monterrey. El Aeropuerto de la Ciudad de México será colapsado”, advirtió Eraclio Rodríguez, dirigente del grupo de campesinos.

El representante adelantó que están en pláticas con grupos de maestros y de transportistas para “actuar de manera conjunta” en los bloqueos de las sedes mundialistas en México.

“El día del Mundial, que nos disculpe todo mundo (...) no sabemos a quienes vamos a afectar”, expresó.

¿Por qué los campesinos amenazan con bloquear el AICM previo al Mundial 2026?

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exige precios justos para el maíz pues, denunciaron, reciben solo 5 mil 100 pesos por tonelada cuando el valor real del producto es de alrededor de 8 mil 500 y 9 mil pesos.

Eraclio Rodríguez denunció que no ha habido avances con el Gobierno de Claudia Sheinbaum después de decenas de mesas de trabajo.

Los agricultores también exigen ser incluidos en las mesas de trabajo para construir el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, pues denunció que lo que están construyendo es “una pifia, algo que no va a funcionar, donde la gente de Conagua quiere legislar”.

El grupo de agricultores marchará el próximo miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México y su última parada será la Secretaría de Gobernación para exigir atención a sus demandas y que “haya una comisión intersecretarial que atienda a todos los compañeros que vamos a estar ahí”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las demandas de campesinos?

La presidenta de México remarcó que no hay una “cerrazón” por parte del Gobierno, esto en respuesta a los bloqueos que campesinos y transportistas instalaron a principios de abril.

“No es que no los hemos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos para los montos que quieren”, declaró en la ‘mañanera’ del 6 de abril en relación a la demanda de los campesinos de aumentar los montos de dinero que reciben del Gobierno.

Mundial 2026: ¿Cuántos partidos habrá en México?

La FIFA eligió a la Ciudad de México, Guadajalara y Monterrey como las sedes para el Mundial 2026 que, por primera vez en su historia, se jugará en tres países.

México recibirá 13 de los 104 partidos del torneo que fue expandido de 32 a 48 equipos para la edición de este año.