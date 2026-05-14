Selección Mexicana de gimnasia rítmica denuncia violencia: ‘Tenemos miedo de no competir en los JJOO’

Las integrantes de la Selección Mexicana de gimnasia rítmica hicieron pública una denuncia sobre presunta violencia psicológica, presión y miedo a perder su lugar en el proceso deportivo rumbo a futuras competencias internacionales y los próximos Juegos Olímpicos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda afirmaron que viven con incertidumbre sobre su futuro dentro del alto rendimiento.

Gimnastas mexicanas temen quedar fuera de los Juegos Olímpicos

“Estamos hablando porque no podemos seguir guardando silencio; somos atletas, pero también somos humanos. Estamos viviendo con preocupación y miedo sobre nuestro futuro”, expresó Julia Gutiérrez en el mensaje.

Las gimnastas, integrantes del conjunto que representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 —donde quedó en el 12º— y que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, afirmaron que uno de sus principales temores es ser excluidas del proceso rumbo a competencias internacionales.

“Hoy tenemos miedo, miedo de ser sacadas del proceso, de perder años de esfuerzo y trabajo; de no poder representar al país en próximas competencias y que hablar repercuta en nuestras carreras; también de no poder cumplir el sueño de competir en Juegos Olímpicos”, agregó Gutiérrez.

En el mismo posicionamiento, Dalia Alcocer aseguró que la decisión de hacer pública la situación también busca visibilizar casos similares dentro del deporte de alto rendimiento.

“Decidimos alzar la voz, no solo por nosotras; sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva”, señaló.

Las deportistas también indicaron que buscaron apoyo institucional antes de hacer pública la denuncia. De acuerdo con sus declaraciones, recibieron respuesta favorable por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aunque no de la Federación Mexicana de Gimnasia.

“Por parte de Conade hemos tenido respuestas favorables, pero de la Federación Mexicana de Gimnasia aún no. Esperamos obtener las mismas respuestas favorables por parte del Comité Olímpico Mexicano”, comentó Dalia Alcocer.

Esto sabemos de la denuncia de violencia de gimnastas mexicanas

Aunque en su video no precisaron los detalles del caso, en varias entrevistas a medios mexicanos, las gimnastas acusaron de violencia psicológica a su entrenadora Blajaith Aguilar, quien tendría un amplio historial de maltrato, violencia física y psicológica desde hace varios años.

Según los testimonios difundidos por Proceso, las gimnastas denunciaron castigos físicos y dinámicas de presión durante entrenamientos. Entre los señalamientos mencionaron ejercicios adicionales como sanción, restricciones y episodios de humillación relacionados con su imagen corporal.

Las gimnastas también relataron situaciones ocurridas durante concentraciones internacionales. En uno de los casos mencionaron un campamento en China, donde afirmaron que las jornadas de entrenamiento se extendían por más de 14 horas y que no alcanzaban a ingresar al comedor por los horarios establecidos, por lo que sobrevivieron gracias a atún y Gerber que llevaban en sus maletas.

De acuerdo con Proceso, las deportistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra) el pasado 28 de abril, por presunta violencia psicológica, física y económica, además de trato degradante y manipulación. También solicitaron medidas de protección y la separación de la entrenadora de la selección mayor.

La siguiente competencia internacional de la Selección Mexicana de gimnasia rítmica está programada del 5 al 7 de junio en Río de Janeiro, Brasil, como parte del Campeonato Panamericano de la especialidad.

Con información de EFE.