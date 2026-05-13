Calendario de convocatorias para el Mundial 2026: ¿Cuándo anuncia cada selección la lista definitiva?

En la prelista de México aparecen nombres como Marcel Ruiz, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Santiago Giménez. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El inicio del Mundial 2026 —con el partido inaugural en el Estadio Banorte entre México y Sudáfrica— está cada vez más cerca y equipos como la Selección Nacional de México ya dieron a conocer sus prelistas.

Se trata de un listado preliminar integrado por 55 nombres de futbolistas que cada país evalúa para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque esto no significa que tengan asegurado su lugar.

Aunque en las prelistas que se han compartido hasta ahora aparecen nombres como Lionel Messi, Neymar y Marcel Ruíz, será hasta la publicación de las listas oficiales cuando se confirme su participación, un momento que está próximo a llegar.

Convocatoria al Mundial 2026: ¿Cuándo revelan las selecciones el listado OFICIAL?

La FIFA explica que las listas de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 deben incluir un mínimo de 23 jugadores y un máximo de 26, de los cuales tres deberán ser porteros.

Los listados oficiales serán revelados por la FIFA el 2 de junio; sin embargo, algunas selecciones tienen previsto hacer el anuncio unos días antes, como es el caso de Francia, Alemania, Argentina y México.

Lionel Messi está en la prelista del Argentina en el Mundial 2026. (Archivo, Adan González / EFE).

Las fechas en las que las selecciones planean realizar los anuncios son las siguientes:

Francia: 14 de mayo

Bélgica: 15 de mayo

Brasil: 18 de mayo

Portugal: 19 de mayo

Marruecos: 21 de mayo

Alemania: 21 de mayo

Inglaterra: 22 de mayo

España: 25 de mayo

Holanda: 25 de mayo

Estados Unidos: 26 de mayo

Argentina: 30 de mayo

México: 1 de junio

La FIFA también indica que las selecciones tienen la posibilidad de sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro que forme parte de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad, hasta 24 horas antes del primer partido de su selección.

¿Quiénes están en la prelista de Javier Aguirre?

Días después de que se dio a conocer la lista de convocados de la Liga MX para el Mundial 2026, la Selección Nacional de México compartió la prelista completa con los jugadores que actualmente militan en equipos extranjeros.

Javier ‘El Vasco’ Aguirre incluyó en el listado preliminar nombres como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Santiago Giménez y Guillermo Ochoa, además de una de las grandes sorpresas: Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca que se recupera de una lesión de ligamento cruzado.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Porteros

Alex Padilla (Athletic Club)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Defensas

Bryan González (Guadalajara)

César Montes (FC Lokomotiv)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Eduardo Águila (San Luis)

Everardo López (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Tijuana)

Johan Vásquez (Genoa)

Jorge Sánchez (PAOK)

Julián Araujo (Celtic)

Luis Rey (Puebla)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Ramón Juárez (América)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Medios

Alexei Domínguez (Pachuca)

Alexis Gutiérrez (América)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Diego Lainez (Tigres)

Efraín Álvarez (Guadalajara)

Elías Montiel (Pachuca)

Erick Sánchez (América)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Isaías Violante (América)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Jordan Carrillo (Pumas UNAM)

Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Luis Romo (Guadalajara)

Marcel Ruiz (Toluca)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Ricardo Angulo (Toluca)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Guadalajara)

César Huerta (Anderlecht)

Germán Berterame (Inter Miami)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Santiago Giménez (AC Milan)

Antonio Rodríguez (Tijuana)

Carlos Acevedo (Santos)

Carlos Moreno (Pachuca)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Este martes, Javier Aguirre dio a conocer su prelista de 55 jugadores (Foto: Cuartoscuro).

Además de México, otros países que ya revelaron sus prelistas son Argentina, que incluyó a futbolistas como Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

En el caso de la Selección de Brasil, uno de los jugadores que más llamó la atención en la prelista rumbo al Mundial fue Neymar, quien hasta hace poco estaba en duda debido a su condición física.

Con información de AP.