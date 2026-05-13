¿Y Rubén Rocha? Yeraldine Bonilla descarta que gobernador con licencia viva en Palacio de Gobierno

“Se encuentra bien y en su casa”, respondió Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, ante los reportes de que Rubén Rocha Moya ‘vive’ en el Palacio de Gobierno en Culiacán, bajo el constante sobrevuelo de un helicóptero en las inmediaciones.

Bonilla rechazó la versión que circuló sobre las medidas de protección implementadas y el supuesto deterioro del estado de salud de Rocha Moya, quien solicitó licencia tras la acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con ‘Los Chapitos’.

“Es falsa la información. Él se encuentra en su casa; él se encuentra muy bien. El gobernador en licencia se encuentra muy bien”, dijo ante medios de comunicación este 13 de mayo.

Luego de dejar el poder, Rocha Moya desapareció de la escena pública y lo único que se sabe es que se encuentra en territorio nacional bajo un operativo de la Guardia Nacional, aunque no se conoce el número exacto de elementos que lo protegen.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en ‘la mañanera’ sobre el tiempo en que permanecerá el dispositivo de seguridad para el gobernador con licencia.

Aunque no respondió a la pregunta, dijo que se protege la vida de Rubén Rocha Moya como la de cualquier otra persona que solicite protección. Anteriormente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que fue la federación quien recomendó las medidas de seguridad.

El día anterior, la mandataria confirmó que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa y que “él mismo podría informar dónde está” ante las diferentes versiones que surgieron.

¿En qué va Rubén Rocha Moya?

Ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República solicitó evidencia de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya; de lo contrario, no se podría proceder.

En tanto, desde el gobierno federal mantienen la narrativa de no cubrir ni proteger a nadie en caso de haber cometido algún delito, pero exigen que se presenten las pruebas, ya que el documento público sobre la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios únicamente mostraba una supuesta narconomía.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó el 12 de mayo que Estados Unidos no envió los documentos requeridos.

En los últimos días circularon versiones sobre que algunos de los involucrados lograron un acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses; sin embargo, la información no está confirmada por el Departamento de Justicia de EU ni por otra fuente.