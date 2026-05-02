¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya?

Yeraldine Bonilla Valverde fue ratificada como gobernadora interina de Sinaloa luego que el Congreso local aprobara la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad que fuera Bonilla Valverde la suplente del gobernador señalado por las autoridades estadounidenses de presuntos nexos con ‘Los Chapitos’.

Actualmente, Yeraldine Bonilla es secretaria general de Gobierno, aunque ya había utilizado otros cargos dentro de la administración de Rocha Moya.

Ella era la primera opción entre los nombres que se especulaba podrían ser los suplentes del gobernador, ya que la Constitución de Sinaloa establece que “las faltas temporales del gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el secretario de Gobierno con el carácter de encargado del despacho”.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa?

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Previo a involucrarse en la función pública, desarrolló proyectos sociales, educativos y comunitarios.

Sobre su carrera política, es relativamente reciente, aunque desde el principio se involucró con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Bajo el cobijo del partido guinda, logró un escaño como diputada local en las elecciones del 2018 por un periodo de tres años. Desde el Poder Legislativo participó en las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Juventud.

Tras su paso por el Congreso, se integró al gobierno estatal como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa, cargo que desempeñó del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024.

En materia de seguridad pública, también fue designada como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, responsabilidad que asumió de manera temporal del 25 de agosto de 2023 al 6 de septiembre de 2023.

Yeraldine Bonilla Valverde junto con Enrique Inzunza, también investigado por el gobierno de EU por vínculos en el gobierno de Rubén Rocha Moya. (Gobierno de Sinaloa)

Destacar que cargos de las instituciones de la procuración de justicia del gobierno de Sinaloa fueron señalados; también fueron señalados de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Fue hasta 2025, luego que iniciara la peor crisis de seguridad en la entidad por la guerra entre las facciones Los Chapitos y La Mayiza, cuando Rubén Rocha nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como secretaria general de Gobierno.

Luego de los señalamientos contra Rocha Moya, Bonilla Valverde expresó su respaldo al gobernador. Señaló que la acusación era “infundada” y “carente de veracidad”.

“Señalo con claridad que los señalamientos en su contra son infundados, carecen de veracidad y no abonan a la estabilidad institucional”, escribió en redes sociales.

No está claro el tiempo que pueda mantenerse en el cargo; sin embargo, el gobierno de Rubén Rocha Moya estaba en la recta final de su mandato.

En principio, la solicitud de licencia es para no entorpecer la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra. En tanto, la institución señaló que no hay pruebas sobre la acusación contra el gobernador.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.