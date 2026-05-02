Muere Alex Zanardi, expiloto de la Fórmula 1 y campeón paralímpico: ‘Un símbolo de coraje y determinación’

Tras su fallecimiento, la FIA compartió un comunicado en el que recordó la resiliencia de Alex Zanardi. (Foto: EFE)

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, murió a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi anoche, 1 de mayo”, informó su familia este sábado en un comunicado.

“Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este periodo de duelo”, agregaron.

Tras darse a conocer su fallecimiento, la Federación Internacional del Automóvil compartió un comunicado en su cuenta de X, en el que se despidieron de Alex, a quien recordaron por su resiliencia.

“Su viaje, desde un accidente que cambió su vida hasta convertirse en medallista de oro en los Juegos Paralímpicos, lo convirtió en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo imperecedero de coraje y determinación”, señaló la FIA.

Alex Zanardi se convirtió en deportista paralímpico luego del accidente del 2001. (Foto: EFE) (FACUNDO ARRIZABALAGA/EFE)

¿Quién fue Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1, que falleció?

Nacido en Bolonia en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que lo convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

Apasionado del motor desde joven, Zanardi, quien habría cumplido 60 años este octubre, fue campeón italiano y europeo de karts antes de ascender por la Fórmula 3 y la Fórmula 3000 hasta alcanzar la Fórmula Uno, categoría en la que disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994, y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Luego del accidente, fue ingresado a un hospital de Berlín, donde permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas en un intento por salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos, para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado.

¿Cuántas medallas ganó Alex Zanardi como deportista paralímpico?

Tras su recuperación, encontró una nueva motivación en el ciclismo de mano y, en 2011, ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad ‘handbike’, estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

El 19 de junio de 2020, mientras participaba en la exhibición benéfica Obiettivo Tricolore, perdió el control de su bicicleta en las afueras de Siena e invadió el carril contrario, impactando con la cabeza contra un camión.

Alex Zanardi tuvo un accidente en 2001 que derivó en la amputación de sus dos piernas. (Foto: EFE) (ATTILA KISBENEDEK/EFE)

Fue trasladado en helicóptero al hospital y sometido ese mismo día a una delicada operación de neurocirugía de tres horas. Posteriormente, su estado fue calificado de gravísimo, y permaneció sedado en cuidados intensivos.

En agosto de 2020 se informó de “significativas mejoras clínicas”, aunque el cuadro neurológico seguía siendo grave.

A lo largo de su vida, Zanardi fue reconocido no solo por sus logros deportivos, sino también por su actitud ante la adversidad; tras sobrevivir al accidente de 2001, llegó a afirmar que se sentía feliz de estar vivo y que lo peor ya había pasado después de ser reanimado en varias ocasiones.