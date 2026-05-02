Trump ‘castiga’ a Alemania tras choque por Irán: Retirará a 5 mil soldados; alertan riesgos con Putin

EU retira miles de soldados de Alemania y sacude a la OTAN. (AP)

Estados Unidos retirará a unos 5 mil soldados de Alemania en los próximos seis a 12 meses, informó el Pentágono este viernes, en cumplimiento de la amenaza del presidente Donald Trump en medio de fricciones con el gobierno alemán por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Esta semana, Trump amenazó con retirar parte de los efectivos del territorio del aliado de la OTAN después de que el canciller Friedrich Merz afirmó que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticó la falta de estrategia de Washington en la guerra.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, señaló en un comunicado que la “decisión (de retirar a los soldados) sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa, y se hace en reconocimiento de los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno”.

Alemania alberga bases clave de Estados Unidos

Washington mantiene varias instalaciones militares de alto valor estratégico en Alemania, entre ellas las sedes del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde recibieron atención soldados lesionados en las guerras de Afganistán e Irak.

Además, existen misiles nucleares estadounidenses emplazados en territorio alemán.

La cantidad de soldados que saldrán de Alemania equivale al 14 por ciento de los 36 mil militares estadounidenses destacados en ese país.

Alemania responde a Trump: señalan beneficio para ambas partes

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de “previsible” que Estados Unidos retire soldados de Europa y de Alemania, al tiempo que subrayó el beneficio mutuo de la presencia militar estadounidense en el continente.

“La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, es de nuestro interés y del interés de Estados Unidos”, dijo Pistorius a la agencia alemana dpa.

Añadió que los aliados europeos deben ajustar sus estrategias de defensa, algo que ya ocurre.

“Los europeos debemos asumir más responsabilidad en lo relativo a nuestra seguridad”, apuntó, al destacar los recientes esfuerzos de Berlín para reforzar fuerzas armadas, acelerar adquisiciones y desarrollar infraestructura.

Demócratas alertan riesgos

La noticia del retiro provocó rechazo inmediato de legisladores demócratas en el Congreso y de centros de análisis en Washington.

Advirtieron que la medida beneficiará al presidente ruso Vladímir Putin y debilitará los intereses de seguridad de Estados Unidos.

El retiro “deja entrever que los compromisos estadounidenses con nuestros aliados dependen del estado de ánimo del presidente”, expresó el senador Jack Reed, demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado.

“El presidente debería cesar de inmediato esta acción imprudente antes de que cause consecuencias irreversibles para nuestras alianzas y la seguridad nacional a largo plazo”, añadió.

Bradley Bowman, académico de la Foundation for Defense of Democracies, afirmó que la presencia militar estadounidense en Alemania y otros puntos de Europa “no sólo fortalece la disuasión contra una agresión adicional del Kremlin, sino que también facilita la proyección del poder militar estadounidense hacia el Mediterráneo, Oriente Medio y África”.

Trump presiona a la OTAN

Trump ignoró preguntas de reporteros sobre el retiro mientras abordaba el Air Force One en Ocala, Florida, después de asistir a un mitin para promover su agenda económica.

El presidente lanzó una amenaza similar en su primer mandato, cuando aseguró que retiraría a unos 9 mil 500 soldados de los cerca de 34 mil 500 desplegados entonces en Alemania, aunque no inició el proceso.

El expresidente Joe Biden canceló formalmente ese plan después de asumir el cargo en 2021.

Trump cuestiona desde hace años la presencia militar en Alemania y criticó a la OTAN por su negativa a ayudar a Washington en la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mandatario escribió el miércoles en redes sociales que Washington analizaba posibles reducciones de tropas en Alemania y que pronto tomaría una “determinación”.

El jueves volvió a criticar a Merz al publicar que el gobernante alemán debería “dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania” y a “arreglar su país roto” que a preocuparse por Irán.

Europa teme más recortes

Los aliados de la OTAN se prepararon para un retiro de tropas desde que Trump volvió al poder.

Washington advirtió que Europa tendrá que asumir su propia seguridad, incluida la de Ucrania.

Según operaciones, ejercicios y rotaciones, suele haber entre 80 mil y 100 mil efectivos estadounidenses desplegados en Europa.

Ed Arnold, experto en seguridad europea del Royal United Services Institute de Londres, afirmó que a Europa le preocupan aún más otras decisiones, como un redespliegue de sistemas Patriot y municiones desde Alemania hacia Oriente Medio.

En octubre, Washington confirmó que reduciría su presencia en las fronteras de la OTAN con Ucrania.

La medida de recortar entre mil 500 y 3 mil soldados se tomó con poca antelación e inquietó a Rumania, país donde la alianza opera una base aérea.