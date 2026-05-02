¿Qué es un PPR? Este plan personal de retiro ‘hace paro’ con la devolución del SAT y con tus ahorros

Los planes personales de retiro (PPR) permiten que una persona ahorre para su retiro y cuentan con beneficios fiscales ante el SAT.

Imagina que cada año la devolución de impuestos del SAT se debe a tu decisión de mejorar tu ahorro para el retiro. No se trata de un truco contable ni de una promesa de un vendedor de seguros sino del efecto de contratar un plan personal de retiro, mejor conocido como PPR.

El ahorro para el retiro es ese tema que todos sabemos que importa pero que casi nadie quiere enfrentar hoy. Quizás porque suena aburrido. Quizás porque parece lejano. O quizás porque nadie nos explicó que una buena estrategia financiera puede dar beneficios.

El problema de fondo es bien conocido: las Afores no son suficientes para cubrir el retiro de una persona. La mayoría de mexicanos no logra juntar ni el 30 por ciento de su último sueldo al jubilarse únicamente con ese mecanismo, de acuerdo con un reporte de Nu. Si eres freelancer o emprendedor, el panorama es aún más delicado: no hay patrón que aporte por ti. Ahí es exactamente donde contratar un PPR vale la pena.

¿Qué es un PPR y cómo funciona?

Un Plan Personal de Retiro (PPR) es un instrumento financiero diseñado para ayudarte a ahorrar e invertir de cara a tu jubilación. Según Banco Santander, lo que distingue a los PPR de otros productos de ahorro es su enfoque de largo plazo, las opciones de inversión personalizadas y, en muchos casos, sus beneficios fiscales.

Nu agrega que en un plan personal de retiro, tú controlas cuánto dinero ahorrar, cada cuándo hacerlo y en qué tipo de instrumentos invertir tu dinero. Funciona como una cuenta de ahorro con ventajas fiscales, enfocada en ayudarte a construir un retiro más tranquilo.

Un PPR funciona de manera sencilla. Haces aportaciones periódicas —mensuales, trimestrales o anuales— y ese dinero se invierte en instrumentos financieros como bonos, acciones o fondos, según el perfil que elijas.

Con el paso del tiempo, el interés compuesto hace su trabajo: los rendimientos generan nuevos rendimientos, en un efecto de crecimiento exponencial que Santander describe como una “bola de nieve” que crece con los años.

Además, algunos PPR están diseñados para proteger tu dinero de los efectos de la inflación en México mediante las Unidades de Inversión (UDIs), lo que significa que el poder adquisitivo de tus ahorros permanece estable aunque los precios suban, señala Santander.

¿Dónde contratar un PPR?

Actualmente, bancos, aseguradoras o instituciones financieras digitales cuentan con la opción de contratar un plan personal de retiro.

Nu detalla que las fintechs permiten abrir tu plan personal de retiro desde una app con aportaciones bajas, inversiones personalizadas y seguimiento en tiempo real, sin necesidad de papeleo ni visitas a una sucursal.

Las Afores no son suficientes para cubrir el retiro de una persona. La mayoría de mexicanos no junta ni el 30 por ciento de su último sueldo al jubilarse únicamente con ese mecanismo. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Menor pago de impuestos al SAT, el hack fiscal del PPR que casi nadie aprovecha

Aquí es donde la conversación se pone interesante. Las aportaciones a un PPR son deducibles de impuestos en tu declaración anual, dentro de los límites que establece el Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En la práctica, significa que si ganas 500 mil pesos al año y aportas 50 mil a tu PPR, el SAT solo te cobra impuestos como si hubieras ganado 450 mil pesos.

Banco Santander explica que este beneficio representa una deducción de la base gravable que puede traducirse en una devolución de impuestos del SAT o en un menor pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El tope máximo deducible es de hasta el 10 por ciento de tus ingresos anuales, con un límite de 5 UMAs anuales (alrededor de 206,000 pesos en 2025).

¿En qué casos sí pagas impuestos al tener un ppr?

Para llevar a cabo este hack del PPR hay una condición importante: para conservar estos beneficios, el dinero debe mantenerse invertido hasta los 65 años.

Realizar un retiro de tu PPR antes de que cumplas 65 años implica perder las ventajas fiscales acumuladas y pagar impuestos sobre el monto retirado. La excepción aplica en casos de invalidez o incapacidad permanente, debidamente documentados.

La clave, insiste Santander, está en la constancia: hacer aportaciones recurrentes es lo que permite aprovechar al máximo tanto el interés compuesto como los beneficios fiscales. No se trata de meter todo el dinero de un golpe, sino de empezar con una cantidad sostenible y mantenerla con disciplina mes a mes.

PPR vs Afore: ¿Cuál conviene más? No es competencia, es trabajo en equipo

Una de las confusiones más frecuentes es pensar que hay que elegir entre una Afore y un PPR. La respuesta es: son compatibles.

Las Afores son cuentas individuales donde se depositan las aportaciones del trabajador, el empleador y el gobierno. Son obligatorias para los trabajadores formales y forman la base del sistema público de retiro. El PPR, en cambio, es voluntario y completamente personalizable.

Según Nu, un PPR no sustituye a la Afore, sino que la complementa. No se trata de una cosa o la otra, sino de sumar esfuerzos para que el trabajador tenga mayor control sobre su futuro financiero. Para quienes trabajan de forma independiente, esta distinción es especialmente relevante: sin patrón que aporte a su Afore, el PPR puede ser la única vía real para construir un fondo sólido de cara al retiro.

Afores o PPR que conviene más La contratación de un PPR no sustituye a la Afore, sino que la complementa. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

4 mitos del PPR que conviene dejar atrás

“Un PPR es solo para gente mayor.” Falso. Nu es enfático en este punto: mientras antes se empieza, más provecho se puede sacarle. Cuanto más joven, mayor es el efecto del interés compuesto sobre los ahorros.

“Necesito mucho dinero para abrir un PPR.” Tampoco. Actualmente existen opciones digitales que permiten empezar con aportaciones bajas y ajustar el monto conforme mejora la situación económica.

“El dinero queda congelado y no sirve de nada hoy.” Este es quizás el mito más costoso. El beneficio fiscal es inmediato: desde el primer año en que se aporta, es posible obtener una devolución del SAT o pagar menos impuestos. El retiro es el destino final, pero la recompensa empieza desde el primer año.

“Mi Afore es suficiente.” Los datos del sector financiero mexicano apuntan a lo contrario. Las aportaciones obligatorias son bajas y los rendimientos, variables. La Afore es el piso, no el techo.

¿Cómo elegir un plan personal de retiro?

Antes de contratar un PPR, tanto Nu como Banco Santander coinciden en los mismos criterios esenciales:

Comparar comisiones y rendimientos históricos,

Revisar con atención las condiciones de retiro, y

Buscar un plan que se pueda gestionar desde cualquier lugar.

Lo más importante es elegir una aportación que sea sostenible a largo plazo. Un buen PPR no se construye con grandes golpes de dinero, sino con constancia.