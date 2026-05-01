¿Por qué están en huelga los trabajadores de Tornel y qué piden a la presidenta Sheinbaum?

Trabajadores de Tornel mantienen una huelga desde marzo pasado en protesta por incumplimientos a su contrato colectivo.

Trabajadores de la llantera Tornel mantienen una huelga desde el pasado 23 de marzo y este 1 de mayo llevaron su protesta a las afueras del Centro Cultural del México Contemporáneo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con representantes sindicales.

Con consignas como “Claudia, escucha, Tornel está en la lucha”, denunciaron incumplimientos a su contrato colectivo y violaciones a sus derechos laborales.

La movilización, encabezada por integrantes del Sindicato Independiente, se enmarca en las protestas del Día del Trabajo, donde distintos gremios señalaron que persisten rezagos en materia laboral.

En el caso de Tornel, los trabajadores exigen la intervención directa del Gobierno Federal para destrabar el conflicto con la empresa.

Trabajadores de Tornel denuncian incumplimientos y agresiones

De acuerdo con los manifestantes, la huelga estalló tras una serie de incumplimientos al contrato colectivo, entre ellos pagos pendientes y condiciones laborales que consideran irregulares.

A esto se suma un hecho de violencia que ha escalado la tensión: un ataque a balazos ocurrido el 18 de febrero, que los trabajadores vinculan con el conflicto laboral.

Los inconformes sostienen que no existen garantías suficientes para su seguridad ni voluntad de la empresa para negociar en términos justos, lo que ha prolongado el paro por más de un mes.

Uno de los principales reclamos va dirigido al titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, a quien acusan de omisión. “No hace su trabajo”, señalaron durante la protesta, al considerar que no ha mediado eficazmente en la resolución del conflicto.

¿Qué piden los trabajadores de Tornel a Sheinbaum?

Ante este escenario, los trabajadores piden a Sheinbaum que intervenga directamente para garantizar el respeto a sus derechos y facilitar un acuerdo con la empresa.

Un grupo de 400 empleados de Tornel se trasladó hacia el Centro Cultural, donde la mandataria se reunió con líderes sindicales; sin embargo, no se les permitió la entrada debido a que no fueron invitados al encuentro.

En su lugar, los manifestantes fueron atendidos por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, así como por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

La protesta de los trabajadores de Tornel coincidió con otras movilizaciones por el Día del Trabajo, donde sindicatos y organizaciones advirtieron que, pese a avances recientes, persisten problemas estructurales como la precarización laboral, la falta de cumplimiento de contratos y la debilidad en la defensa de los derechos sindicales.

Desde el Zócalo capitalino, donde instalaron un templete frente a Palacio Nacional, los inconformes también exigieron una solución a la huelga en el Nacional Monte de Piedad, conflicto que se ha prolongado por más de siete meses.

Con información de La Jornada.