Trabajadores de Magnicharters emplazan a huelga por incumplimiento de contrato

La representación sindical de Magnicharters confirmó que ha solicitado un emplazamiento a huelga.

La representación sindical de los trabajadores de Magnicharters, la aerolínea regiomontana que suspendió de manera sorpresiva sus operaciones durante dos semanas, presentó la solicitud de emplazamiento a huelga debido al incumplimiento de contrato cometido por la aerolínea.

De acuerdo con el documento consultado por El Financiero, el emplazamiento a huelga fue tramitado por el secretario general de la Asociación Mexicana de Trabajadores de Autotransportes, Aéreo-Transportes, Similares y Conexos de la República Mexicana, Ubaldo Alejandro González Forastieri.

La solicitud fechada el 12 de abril, y la cual ya habría sido aprobada en su trámite, emplaza a huelga para obligar a Magnicharters a cumplir el contrato colectivo de trabajo.

Magnicharters es una aerolínea que realiza vuelos bajo demanda, es decir, opera de la mano de agencias de viajes para realizar sus operaciones. Esta línea aérea anunció el sábado que suspendería todos sus vuelos durante dos semanas por problemas logísticos, sin embargo, lo que estaría detrás de la suspensión de actividades es la falta de recursos para cubrir pagos a sus trabajadores.

Según una misiva hecha pública por pilotos de la empresa, Magnicharters no ha cubierto los pagos por viáticos correspondientes a los últimos seis meses. Adicionalmente, la aerolínea solo tiene operativas de acuerdo con los reportes de la autoridad aeronáutica.

Aunque el gobierno federal activó un plan de contingencia para que otras aerolíneas transporten a los pasajeros no atendidos por Magnicharters, el servicio al cliente de la aerolínea regiomontana desapareció.

El Financiero consultó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre el número de pasajeros afectados, pero la dependencia no respondió a la solicitud de comentarios de este diario.