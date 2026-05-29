Gobierno pone freno al gasto; ejerce 351 mil mdp menos de lo programado entre enero y abril

El gobierno federal puso freno al gasto durante los primeros cuatro meses del año, al registrar un gasto neto presupuestario de 3 billones 175 mil 612.9 millones de pesos, monto inferior en 351 mil 83.9 millones respecto de lo proyectado en el Programa Económico de 2026.

En el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de abril, la Secretaría de Hacienda precisó que, no obstante, el gasto ejercido en el periodo fue 1.4 por ciento mayor en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior.

El subejercicio del gasto coincidió con una caída real de 18.4 por ciento en la inversión física durante el periodo, al situarse en 241 mil millones de pesos.

La dependencia señaló que el principal rubro en el que se registró un subejercicio fue el gasto programable, que ascendió a 2 billones 206 mil 897.2 millones de pesos, cifra inferior en 264 mil 854.7 millones a la prevista.

Por su parte, el gasto no programable sumó 576 mil 575.6 millones de pesos, monto menor en 17 mil 861 millones respecto de lo programado.

El reporte indicó que el costo financiero de la deuda ascendió a 392 mil 140.2 millones de pesos, lo que representó un ahorro de 68 mil 368.2 millones frente a lo previsto.

La SHCP destacó que el gasto público continuó orientado a promover el bienestar de la población y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. En este contexto, el gasto en desarrollo social creció 10.9 por ciento real anual, por encima del promedio de 2.7 por ciento observado durante la última década.

Al interior de este rubro destacaron los incrementos en salud, con un avance de 25.9 por ciento; educación, con 8.3 por ciento, y protección social, también con 8.3 por ciento.

En contraste, los ingresos presupuestarios se ubicaron en 2 billones 954 mil 775 millones de pesos, monto inferior en 92 mil 204.9 millones respecto de lo programado.

Las participaciones a entidades federativas y municipios registraron una reducción real anual de 2.2 por ciento, en línea con la caída de 2.6 por ciento de la recaudación federal participable.

La dependencia puntualizó que al cierre de abril los balances fiscales mostraron resultados favorables respecto al programa.

El déficit presupuestario se ubicó por debajo de lo previsto, mientras que el balance primario presupuestario registró un superávit de 171 mil millones de pesos, resultado que contrastó con el déficit estimado para el periodo.

Asimismo, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascendieron a 179 mil millones de pesos, en línea con las metas aprobadas por el Congreso de la Unión.

Hacienda subrayó que la deuda total del país, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), sumó 20 billones 227.2 mil millones de pesos al cierre de abril, equivalente a 50 por ciento del PIB, nivel que la dependencia consideró moderado en comparación con otras economías emergentes y de América Latina.