Roberto Martínez, DT de Portugal, asegura que Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial 2030

Cristiano Ronaldo disputará su sexto mundial con Portugal, el primero que jugó fue en Alemania 2006. [Fotografía. EFE]

Aún no es tiempo de decir adiós, tendremos ‘Comandante’ para rato. Al menos eso dejó entrever el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, quien no descartó que Cristiano Ronaldo pueda disputar un séptimo Mundial en 2030, a los 45 años.

El técnico español destacó el nivel competitivo, el liderazgo y la vigencia del capitán portugués y aseguró que su presencia en la lista definitiva de Portugal para el Mundial 2026 no responde a su trayectoria o al impacto de su nombre, sino al rendimiento que mantiene dentro y fuera de la cancha.

Roberto Martínez señaló que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza fundamental para el equipo que buscará conquistar su primera Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué Roberto Martínez sigue confiando en Cristiano Ronaldo?

El seleccionador de Portugal explicó que existe una diferencia entre la imagen pública de Cristiano Ronaldo y el nivel que muestra diariamente dentro de la selección, un factor que considera clave para entender cómo puede mantenerse competitivo incluso con la posibilidad de llegar al Mundial de 2030, que se disputará en 6 países diferentes.

“Estamos hablando de una persona que es un icono del fútbol, que lo que ha hecho en el fútbol es muy marcante y va a ser marcante por muchos años”, comentó Martínez en una entrevista para el programa El Larguero de la Cadena SER de España.

Sin embargo, dejó claro que dentro del combinado portugués el delantero es evaluado con los mismos criterios que el resto de los jugadores, sin privilegios por su trayectoria.

“Él tiene la competitividad y la exigencia que tienen todos los otros jugadores, que siempre tiene que estar al máximo nivel”, afirmó.

Martínez destacó que Ronaldo mantiene un alto rendimiento deportivo y recordó que llega a la Copa del Mundo después de marcar 25 goles en sus últimos 20 partidos con Portugal.

Además, resaltó la importancia que tiene dentro del vestuario, donde su experiencia, liderazgo y exigencia diaria influyen en el comportamiento y rendimiento del resto del plantel.

El entrenador de origen español también puso en valor la longevidad de la carrera del atacante, quien ya superó los 225 partidos con la selección portuguesa y está a punto de convertirse en el primer futbolista en disputar seis mundiales, junto a Lionel Messi, quien también fue convocado por la selección de Argentina.

Para Martínez, la experiencia acumulada por la leyenda del Real Madrid y del Manchester United representa una ventaja competitiva para Portugal y un ejemplo para las nuevas generaciones del equipo.

Recientemente, Cristiano Ronaldo ganó su primer título con el Al-Nassar desde que llegó al futbol árabe. (@Cristiano)

¿Cómo llega Cristiano Ronaldo al Mundial 2026 con Portugal?

Cristiano Ronaldo afrontará la Copa del Mundo después de conquistar la Saudi Pro League con Al Nassr, torneo donde el mexicano Julián Quiñones terminó como campeón de goleo.

El campeonato liguero representa el primer título oficial de Cristiano Ronaldo desde que llegó al futbol de Arabia Saudita. En la última temporada anotó 30 goles, de los cuales 28 fueron en la liga.

El delantero fue una de las figuras de la temporada y resultó determinante en la conquista del título, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del club junto a su compañero de selección João Félix.

¿Quiénes integran la convocatoria de Portugal y qué Mundial jugará CR7?

Portugal parte como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de 2026, cuya convocatoria es encabezada por Cristiano Ronaldo. La lista también la conforman Nuno Mendes y Vitinha, futbolistas del PSG que disputarán la final de la Champions League ante el Arsenal.

En la lista portuguesa, a manera de homenaje, fue incluido el futbolista Diogo Jota, quien falleció en julio de 2025 tras sufrir un accidente automovilístico en España. Los convocados por Roberto Martínez son:

Porteros

Diogo Costa (Oporto)

Rui Silva (Sporting de Lisboa)

José Sá (Wolverhampton)

Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Defensas

Diogo Dalot (Manchester United)

Matheus Nunes (Manchester City)

Nélson Semedo (Fenerbahçe)

João Cancelo (FC Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa)

Rúben Dias (Manchester City)

Tomás Araújo (Benfica)

Renato Veiga (Villarreal)

Centrocampistas

Rúben Neves (Al Hilal)

Samú Costa (Mallorca)

João Neves (PSG)

Vitinha (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros

João Félix (Al Nassr)

Francisco Trincão (Sporting de Lisboa)

Francisco Conceição (Juventus)

Pedro Neto (Chelsea)

Rafael Leão (AC Milan)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

Gonçalo Ramos (PSG)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Portugal quedó ubicado en el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y Congo, selección ante la que debutará el próximo 17 de junio.

Cristiano Ronaldo debutó en Alemania 2006 y se convertirá en uno de los primeros futbolistas en disputar seis Mundiales, junto a Lionel Messi y el guardameta Guillermo Ochoa.