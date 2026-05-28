¡Messi va por el bicampeonato! Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Esta es la lista final de convocados de Argentina para el Mundial 2026. (Foto: EFE/FIFA)

La selección de Argentina dio a conocer este jueves su lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026, torneo en el que buscará defender el título conseguido en Catar 2022 bajo el liderazgo de Lionel Messi.

La lista mantiene la base del equipo campeón del mundo y de las recientes conquistas continentales, encabezada por figuras como Messi, Julián Álvarez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez, aunque también dejó algunas decisiones inesperadas.

Uno de los movimientos más comentados fue la ausencia de Marcos Acuña, lateral que estuvo en el plantel campeón en Catar 2022 y que además conquistó dos Copas América con la albiceleste, actualmente al mando de Scaloni.

Otra de las ausencias es Franco Mastantuono, joven promesa que salió de River para jugar en el Real Madrid, pero tuvo una temporada complicada donde casi no jugó.

Lionel Messi es el máximo referente de Argentina en el Mundial 2026. (Archivo, Adan González / EFE).

¿Quiénes son los convocados de Argentina para el Mundial 2026?

Con Lionel Messi como líder y una generación que ya sabe lo que es ganar en los escenarios más importantes, Argentina llega al Mundial 2026 como una de las selecciones favoritas para ganar el torneo y conseguir el bicampeonato.

La principal sorpresa dentro de la convocatoria fue la inclusión de Facundo Medina en lugar de Acuña, un futbolista con mucho menor recorrido dentro de la selección mayor.

El defensor del Olympique de Marsella puede desempeñarse como lateral izquierdo o como zaguero central, una característica que terminó inclinando la balanza a su favor.

Además de mantener a buena parte del núcleo campeón del mundo, el entrenador argentino decidió darle continuidad a varios futbolistas jóvenes que comenzaron a ganar espacio en el equipo durante el actual proceso mundialista.

Entre ellos destacan Nicolás Paz, Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid, y Valentín Barco, jugadores que han tenido crecimiento importante en clubes europeos y ahora tendrán la oportunidad de vivir su primera Copa del Mundo.

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Giovani Lo Celso, mediocampista del Betis que es considerado una pieza importante para Scaloni pese a no atravesar su mejor momento futbolístico.

En ataque, el técnico argentino incluyó a José Manuel López, delantero del Palmeiras que aparece como alternativa ofensiva detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En la portería, Emiliano ‘Dibu’ Martínez volverá a ser el referente principal, acompañado por Gerónimo Rulli y Juan Musso como opciones de respaldo. Esta es la lista completa:

Porteros

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Emiliano Martínez

Defensas

Leandro Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nico Paz

Lautaro Martínez

Ausencias de la lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

La lista de convocados para el Mundial 2026 también dejó fuera a nombres que habían sido considerados en procesos recientes.

Entre ellos destacan jugadores como Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Marcos Senesi y Gianluca Prestianni, quienes todavía no logran consolidarse dentro de la estructura principal de la selección.

Quien no tuvo un lugar en la prelista ni en el listado final fue Ángel Correa, delantero estrella de Tigres, equipo de la Liga MX, pesar de estar en la plantilla ganadora de la Copa del Mundo en 2022.

Argentina está en búsqueda del bicampeonato en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

¿Cuándo son los partidos de Argentina en el Mundial 2026?

Argentina está en el Grupo J y disputa su primer partido del Mundial 2026 contra Argelia el martes 16 de junio.

Estos son todos los encuentros de la fase de grupos de la albiceleste:

Argentina vs. Argelia : Martes 16 de junio a las 7:00 p.m.

: Martes 16 de junio a las 7:00 p.m. Argentina vs. Austria : Lunes 22 de junio a las 11:00 a.m.

: Lunes 22 de junio a las 11:00 a.m. Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 8:00 p.m.

Todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México.