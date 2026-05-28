‘Está de pechito’: Aguirre confía en que México logre una actuación histórica en el Mundial 2026

Javier Aguirre está convencido de que la Selección Mexicana puede firmar una actuación histórica de México en el Mundial 2026, torneo en el que nuestro país es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El estratega nacional aseguró que el Tri tiene una oportunidad inmejorable para romper la barrera del famoso “quinto partido”, que ahora, con el nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA, equivaldrá a los cuartos de final.

Javier Aguirre confía en la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, dejó claro que dirigir nuevamente al Tri representaba un orgullo personal, aunque ahora, a poco más de un año de su regreso al banquillo, al discurso se le sumó la ilusión y la confianza en su plantilla.

El técnico considera que jugar como local puede convertirse en un factor determinante para que el combinado nacional dé un paso importante en la competencia.

“Tenemos una gran oportunidad, cuando vi el calendario, partidos en casa, está pero de pechito para no dejarla ir, se lo digo a mis jugadores, jugar en casa no tiene precio. Tampoco está fácil el camino, pero se puede”, declaró Javier Aguirre en entrevista para el canal de YouTube de El Poscass de Compass.

Para ejemplificar la importancia de ser anfitrión, el ‘Vasco’ recordó el caso de Inglaterra y el impulso que representó jugar en Wembley ante su afición.

Sin embargo, Aguirre evitó caer en excesos de confianza y reconoció que México tendrá rivales complicados en la fase de grupos, comenzando con Sudáfrica, posteriormente Corea del Sur y finalmente Chequia.

El entrenador de la Selección Mexicana también profundizó en la idea futbolística que busca implementar con el Tri y dejó claro que jugar bien va mucho más allá de tener posesión del balón.

“Jugar bien significa lo que entrenas llevarlo a cabo, es bonito y se pone de moda porque sacas la pelota de atrás, pero también hacerlo bien incluye defender, con o sin la pelota, ocupar bien los espacios y aún así hacerlo casi perfecto, jugar fácil es lo más difícil”.

Javier Aguirre aseguró que la participación de México en el Mundial 2026 puede ser histórica. [Fotografía. Cuartoscuro] (Fotografía Cortesía)

Javier Aguirre ya tiene definida su lista para el Mundial 2026

Aunque todavía faltan varios meses para que se entregue la convocatoria definitiva, Javier Aguirre confesó que ya tiene prácticamente decididos a los 26 convocados a la Selección Mexicana para representar a México en la Copa del Mundo.

El estratega presentó inicialmente una prelista de 55 jugadores, misma que comenzó a reducir previo al partido amistoso contra Australia, aunque aseguró que internamente la decisión ya está tomada.

“El proceso selectivo hizo que algunos se quedaron en el camino, pero la lista de 26 ya la tengo segura, es una responsabilidad muy grande, pero ya está”, mencionó.

Aguirre también habló sobre las críticas habituales que rodean cada convocatoria de la Selección Mexicana, especialmente por parte de aficionados y medios de comunicación.

“Faltó Pedro y sobró Juan, cuando la revele siempre dicen que no llegó alguien o traigo a otros porque son mis cuates (...) no son caprichos, créeme, dejo de lado todo, solo pienso en quienes son capaces y están a la altura”.

¿Cuándo, a qué hora y dónde son los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en territorio nacional. El Tri quedó en el Grupo A, la fecha, rivales y el horario de los juegos son los siguientes: