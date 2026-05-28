Temporada de tornados en México: Cuándo inician, estados más afectados y todo lo que debes saber

Un tornado se forma se forma en condiciones de tormentas severas, tras la formación de nubes de gran altura.(Fotoarte: El Financiero/ Shutterstock / IA).

En México ya inició la temporada de huracanes y también la de tornados, que irá de marzo a agosto, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Detalló que es en mayo cuando se observa un aumento en la frecuencia de formación de tornados, que de junio a agosto, la actividad se vuelve más regular, y en septiembre comienza a disminuir.

El doctor José Francisco León Cruz, investigador de la Unidad Académica de Estudios Territoriales Yucatán, del Instituto de Geografía de la UNAM, explicó que la época de tornados es un periodo en el que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tormentas severas capaces de generar estos fenómenos.

“Un tornado es una columna de aire que gira violentamente y se extiende desde el suelo hasta la base de una nube cumuliforme. Se forma en condiciones de tormentas severas. Estas condiciones generan la formación de nubes de gran altura, que pueden originar estos fenómenos”, explicó el experto.

¿Cuáles son los tipos de tornados que se forman en México?

En nuestro país se presentan dos tipos de tornados: los de supercelda y los de no supercelda, los más comunes.

El especialista de la UNAM explica que los de supercelda son de gran tamaño, con vórtices enormes que giran a alta velocidad y vientos capaces de provocar daños severos.

En tanto, los tornados de no supercelda son más pequeños, de menor duración y con menor intensidad de viento.

Temporada de tornados en México: ¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Respecto a las zonas más propensas a los tornados, el especialista universitario indicó que se concentran principalmente en el Eje Volcánico Transversal, que abarca la Ciudad de México y los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, los tornados más intensos registrados en el país han ocurrido en el noreste, particularmente en el norte de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

En los últimos años, los tornados han cobrado mayor relevancia debido a la gravedad de los efectos provocados por algunos de estos.

Por ejemplo:

El tornado que afectó Ciudad Acuña, Coahuila, en 2015, dañando cerca de mil viviendas y causando la muerte de al menos 14 personas.

El tornado de Piedras Negras, en 2007, donde fallecieron 10 personas y hubo más de 100 heridos.

Temporada de huracanes en México: ¿Qué medidas tomar?

León Cruz recomendó las siguientes acciones antes, durante y después de un tornado: