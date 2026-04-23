Temporada de huracanes 2026: ¿Cuántos ciclones se formarán en el Pacífico?

La Conagua alertó que entre 18 y 21 huracanes se podrían formar en el Pacífico. En la imagen, una playa de Baja California Sur tras el impacto del huracán Priscilla.

El Gobierno federal presentó el jueves el pronóstico para la temporada de huracanes 2026, con el objetivo de prevenir a la población de estos fenómenos meteorológicos.

En el Pacífico se estima el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas tropicales, pero las autoridades detallaron que sus intensidades van a variar.

Hay que recordar que históricamente Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son las entidades del país que han sufrido los impactos de las tormentas tropicales.

En contraste, en el Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

Afectaciones del huracán Erick en Oaxaca, el 11 de junio de 2025. (Secretaría de Marina)

¿Cuántos huracanes de categoría cinco se formarán en el Pacífico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que la temporada de ciclones comprende desde mayo hasta noviembre.

Para el Pacífico, el Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que entre 4 y 5 ciclones podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.

México alista protocolos para la temporada de huracanes

Como parte integral de esta jornada de preparación, se impartirán talleres especializados de capacitación dirigidos a más de mil 200 miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Estas sesiones técnicas, detalló la SSPC, tienen como objetivo homologar los protocolos de actuación en territorio y fortalecer las capacidades operativas de los primeros respondientes.

De esta forma, cada integrante del sistema contará “con las herramientas necesarias para ejecutar una respuesta ágil, profesional y coordinada ante los efectos de la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales”.

Respecto al monitoreo del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se informó que se prevé, para la temporada 2026, una “transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre mayo-julio, con una probabilidad del 61 por ciento”.

Se espera que este fenómeno persista y se fortalezca durante el pico de la temporada de ciclones tropicales (agosto a octubre).

Hacia el invierno, existe una probabilidad del 25 por ciento de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.

Información sobre los huracanes no debe causar pánico: PC

De acuerdo con la estadística histórica, de 1964 a 2025 han ingresado al país 174 ciclones tropicales desde el Pacífico, lo que representa un promedio de tres por año, y 120 desde el Atlántico, con un promedio de dos anuales.

Ante estas cifras, Velázquez Alzúa, directora de PC, subrayó que esta información científica no debe ser motivo de alarma, sino un llamado a la acción responsable y coordinada para proteger la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.