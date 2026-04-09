¿Cuándo se formará El Niño en 2026? Amenaza con olas de calor ‘infernales’ en verano

Se prevé que para agosto surja un fenómeno de El Niño que provoque el calentamiento global, con crecientes probabilidades de que se produzca un evento inusualmente potente que amenace con temperaturas récord durante el verano del hemisferio norte.

En un informe publicado el jueves, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos indicó que existe 25 por ciento de probabilidad de que El Niño se vuelva “muy intenso” —debido al calentamiento en una zona clave del Pacífico tropical— para febrero de 2027. Incluso los episodios leves de El Niño pueden afectar los cultivos en Vietnam, Brasil y algunas partes de África, además de aumentar el riesgo de incendios forestales en Australia y reducir la actividad de huracanes en el Atlántico.

Según los meteorólogos, la posibilidad de un evento intenso con impactos más pronunciados en los patrones climáticos globales depende del desarrollo de anomalías en los vientos en el Pacífico ecuatorial durante los próximos meses. Los cambios en estos vientos pueden provocar un mayor calentamiento en la zona que produce El Niño y su contraparte, La Niña. Sin embargo, los pronósticos realizados en primavera suelen ser menos fiables.

El fenómeno de La Niña, que provocó repetidos brotes de aire ártico durante el invierno del hemisferio norte, ha terminado, según informó el centro meteorológico.

¿Cuándo se formará el fenómeno de ‘El Niño’ en 2026?

Los meteorólogos estadounidenses señalaron en marzo que es probable que se produzca un fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico hacia septiembre, lo que amenaza con elevar las temperaturas globales y perjudicar los cultivos en los próximos meses.

Científicos del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos proyectan una probabilidad del 62 por ciento de que se produzca un fenómeno de El Niño que caliente los océanos durante el verano del hemisferio norte, y esta probabilidad aumenta en otoño. Se prevé que este fenómeno añada aún más calor a un planeta que se calienta rápidamente debido al cambio climático provocado por el ser humano.

El impacto de El Niño en los patrones climáticos globales suele ser de gran alcance y puede durar un año o más. El riesgo de incendios forestales a menudo aumenta a medida que se desarrolla la sequía en países como Australia, Indonesia y Sudáfrica, según Nat Johnson, meteorólogo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). En Estados Unidos, El Niño se asocia con fuertes lluvias en el sureste y temperaturas superiores a la media en los estados del norte.

Según Johnson, las señales de un próximo fenómeno de El Niño son “inusualmente fuertes”. Sin embargo, los meteorólogos estadounidenses no están tan seguros de su intensidad, ya que observan resultados contradictorios en los modelos subyacentes.