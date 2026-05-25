Javier Coello Trejo, el hombre detrás de la caída del ‘Señor de los Cielos’ y ‘La Quina’

El abogado Javier Coello Trejo murió a los 77 años, fue colaborador de El FinanciEro y siempre afirmó que su trabajo era representar la ley.

El abogado Javier Coello Trejo falleció ayer a los 77 años de edad, dejando un importante legado en el mundo del derecho y la justicia.

Chiapaneco de nacimiento, a los 19 años ya había sido designado director jurídico de la Dirección General de Asuntos Indígenas del estado.

Ahí inició una larga y brillante carrera de casi seis décadas. Era conocido como El Fiscal de Hierro por ser implacable ante los actos de corrupción. De hecho, desde la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, detuvo a funcionarios públicos y líderes sindicales, como Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el líder petrolero más poderoso de finales del siglo XX.

Pero no solo eso, durante su encargo como jefe Antidrogas, en el sexenio de Carlos Salinas, lograron la detención de importantes narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo o Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’.

En la actualidad, Coello Trejo era titular de su propio despacho Coello Trejo & Asociados, fundado en 1984, desde donde nunca dejó de trabajar para la justicia.

Coello Trejo fue un duro crítico de las reformas judiciales, tanto la de 2008 de Felipe Calderón, como la de 2023, de Andrés Manuel López Obrador.

Además de ser colaborador de El Financiero, escribió un libro con sus memorias, al cual tituló El Fiscal de Hierro.

Muere Javier Coello avier Coello Trejo, el llamado Fiscal de Hierro, murió a los 77 años, fue procurador general durante el sexenio de José López Portillo, también fue el zar antidrogas de Carlos Salinas de Gortari. (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

“Desde un principio dejé en claro que nosotros representábamos la ley, nunca permití que nadie se nos subiera a las barbas. Dicen que fui un cabrón; me acusaron, me persiguieron y me difamaron. Todo lo hice porque siempre he creído en la ley y en la justicia, pero, sobre todo, porque amo a México”, apuntó Coello Trejo en su libro.

Además de abogado, fue profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la FGR y de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur; así como conferencista. Coello Trejo representó legalmente a diversas personas en las denuncias promovidas contra Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud del gobierno federal durante el sexenio anterior, por el mal manejo de la pandemia de covid-19, que dejó miles de personas fallecidas.

Además, representó, al inicio de sus procesos penales, a Mónica García Villegas, llamada ‘Miss Moni’, dueña del Colegio Rébsamen, y a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado del caso Odebrecht y AgroNitrogenados.

En la lista de sus clientes también está el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Asimismo, su despacho representó legalmente al periodista Ciro Gómez Leyva en el caso de su atentado, logrando no solo la atracción del caso por la FGR, sino que los avances que derivaron en la detención de casi todos los implicados.