Pedro Sola explica por qué ya no quiso subir al avión de influencers que regresó a CDMX tras falla

Pedro Sola contó su historia a bordo del vuelo de Aeroméxico donde iban influencers. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Pedro Sola estaba en el avión donde viajaban influencers como Wendy Guevara, pero el conductor de Ventaneando ya no quiso regresar para emprender nuevamente el viaje.

La aeronave presentó una falla técnica mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, por lo que tuvo que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Una vez de vuelta en la CDMX, el ‘Tío Pedrito’ publico un video donde compartió más detalles de los momentos a bordo de la aeronave y por qué decidió no volver para ir a Seúl.

Pedro Sola no volvió para viajar en el vuelo con influencers. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

¿Qué dijo Pedro Sola del vuelo donde viajaban influencers?

Pedro Sola publicó dos videos, uno en TikTok donde está en el vuelo AM090 de AeroMéxico mientras el piloto explica los motivos por los cuales debía volver y aterrizar.

“Hola, amigos, estoy sobre el Pacífico e iba hasta Corea del Sur, resulta que nos acaban de informar que se rompió el parabrisas y debemos regresar. Todo es tan incierto, nos dicen que allá nos van a recibir los empleados de la empresa y ahí deciden qué hacen con nosotros”, informó.

Según lo que narró el economista egresado de la UNAM, tenían preparado otro avión para que pudieran reemprender el viaje: “Yo honestamente no sé, así que seguiremos reportando”.

La aeronave aterrizó sin contratiempos ni ningún tipo de incidente. Al llegar, Pedrito Sola se fue a su casa, desde donde grabó otro mensaje para mencionar lo ocurrido.

“A mí me da mucha pena y tristeza porque la empresa Viajes Lilli, que es buena y responsable con todos sus clientes, hizo un esfuerzo muy grande para celebrar su aniversario con invitados, gastos, compromiso y todo para que las cosas no salieran, se estropeó”, mencionó.

Aunque el vuelo a Seúl se reprogramó, Pedro Sola decidió ya no continuar porque “estaba muy cansado”:

“Fueron muchas horas de nada y de mucha tensión porque de repente dicen que se estropeó algo, no sé si lo dicen para no asustarnos más. Así pasa a veces en la vida, yo ya no pude continuar con la travesía debido a que ya me encontraba muy cansado. Esperemos todos logren concluir la aventura”.

De acuerdo con el conductor de Ventaneando: “Están esperando, descansan y mismo asunto, van a salir en la noche, pero primero van a Monterrey, de ahí arrancar para cruzar el Océano Pacífico”.

¿Qué pasó en el vuelo con influencers a bordo?

El incidente ocurrió en el vuelo AM 090 de Aeroméxico, un Boeing 787-8 que cubría la ruta hacia Seúl, Corea del Sur, con una escala en Monterrey.

Según los pasajeros, la tripulación informó sobre un problema con el parabrisas del avión.

María Luisa Valdés relató que el anuncio del piloto ocurrió tras 9 horas de vuelo y alrededor de hora y media de escala: “Nos cambian de avión porque se rompió el parabrisas. Ya estábamos cenando y tómala, que se rompe el parabrisas, ahora a cambiarnos. Y todo lleno de influencers”, señaló la periodista.

Wendy Guevara agregó: “Dicen que el parabrisas se despegó, pensamos que nos iban a pasar a otro avión, pero no, nos dijeron que esperáramos a que arreglen el mismo y ya nos avisan para volar”.